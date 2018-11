Este día, en la Ciudad de México, comienzan las actividades promocionales de la función de box en la que estará presente la púgil juarense Diana ‘La Bonita’ Fernández.La boxeadora fronteriza, que llega como campeona Internacional del Consejo Mundial de Boxeo, está lista para presentarse ante el público de la capital del país y ganarse el reconocimiento de una afición bastante exigente.Fernández Ortiz (18-2 y 4 KO´s) viene de una victoria, en la que fue su primera defensa del título Internacional CMB frente a la colombiana Olga ‘La Cobra’ Julio, compromiso celebrado en la Plaza de la Mexicanidad.Uno de los puntos a favor de la juarense es que al ser parte del equipo de trabajo de los hermanos Lázaro y Mauro Ayala, suele realizar parte importante de sus preparaciones en la zona conurbada de la Ciudad de México, por lo que la adaptación no será un problema.Diana, quien incluso ya tuvo su primera oportunidad mundialista, busca seguir creciendo como deportista y llevar su boxeo a las mejores plazas del país.Enfrente le espera una hidalguense como Leticia Uribe, quien cuenta en sus historial combates contra rivales como Janeth ‘Cuisilla’ Pérez (ex campeona mundial FIB); Estrella ‘Chacala’ Valverde (campeona internacional CMB), Isabel ‘Estrella’ Millán (ex campeona mundial de la FMB), Guadalupe Martínez (campeona mundial supermosca CMB) o Irma ‘Torbellino’ García (ex campeona mundial AMB), por lo que no será nada sencillo aspirar a la victoria.La combinación Fernández-Uribe será el compromiso principal de guantes rosas de la velada que estelariza el ex límpico Juan Pablo Romero frente al colombiano José Luis ‘Martillo’ Prieto.La agenda promocional de la cartelera que se llevará a cabo este sábado 1 de diciembre en la Arena Coliseo arranca este día, en punto de las 14:00 horas, cuando los protagonistas de los pleitos estelares ofrezcan un entrenamiento abierto al público en general. Mañana se efectuará la rueda de prensa, en punto de la 1:00 de la tarde.El viernes todos los participantes de la velada tienen una cita con la báscula en el pesaje reglamentario.

