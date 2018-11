Sangre nueva

Metairie, La.- En su decimoctava temporada en la NFL y a menos de dos meses de cumplir 40 años, el veterano mariscal de los Santos, Drew Brees, recientemente mostró su habilidad para relacionarse con los jóvenes.Para ser más específicos, con los jóvenes receptores de la alineación de Nueva Orleans.Los cuatro pases para anotación que lanzó Brees la semana pasada a cuatro agentes libres que no habían participado en el Draft, y que todos se convirtieron en profesionales en los tres últimos años, fue la más reciente demostración de lo que crecientemente ha sido una señal alentadora para Nueva Orleans durante su racha ganadora de 10 partidos.Los receptores, que son relativamente jóvenes e inexpertos, están tratando de ganarse la confianza de su mariscal e intentando llegar a la zona de anotación.Cuatro jugadores de los Santos han logrado sus primeras anotaciones de esta temporada, entre ellos están los receptores Tre’Quan Smith, Austin Carr y Keith Kirkwood, y el ala cerrada Dan Arnold.Smith, quien fue seleccionado en la tercera ronda del Draft, después de salir de la UCF, es el único de ellos que ha participado en el Draft.Arnold, quien mide 6’6 pies de estatura y pesa 220 libras, fue receptor colegial de la Tercera División y es ala cerrada en la NFL desde que se convirtió en profesional en el 2017, pero nunca había jugado antes de esta temporada.Kirkwood, quien mide 6’3 pies de estatura, pasó la mayor parte de su juventud enfocado en el basquetbol, empezó a jugar futbol hasta que cursaba el último año en la preparatoria y fue firmado como novato a pesar de no haber participado en el Draft, cuando egresó de Temple.Carr está en su segunda temporada después de no haber participado en el Draft al egresar de Northwestern.La temporada pasada jugó un partido pero no logró ninguna atrapada.Todos ellos han tenido un papel prominente en la ofensiva de los Santos en las últimas semanas, junto con Smith, quien hace dos partidos atrapó 10 pases para 157 yardas y logró una anotación.La primera anotación en la carrera de Arnold ocurrió con un lanzamiento de 25 yardas hacia el centro del campo en la que dio un salto con los brazos extendidos para atraparlo y cayó estrepitosamente en la zona de anotación.Aún recuerda la ruidosa explosión de aclamaciones que hubo en el Superdome y la celebración de sus compañeros de equipo y comentó que “surreal era la palabra perfecta para describir ese momento”.“Es emocionante mirar hacia atrás y pensar en lo lejos que he llegado”, dijo.Arnold estuvo inactivo durante los cuatro primeros partidos y realizó sus dos primeras atrapadas en Baltimore en la Semana 7.Luego, atrapó dos pases en cada partido contra Cincinnati y Filadelfia antes de lograr cuatro atrapadas para 45 yardas, siendo un récord en su carrera, además de una anotación que consiguió la semana pasada en contra de Atlanta.Sean Payton, el entrenador de los Santos, comentó que Arnold “era alto para ser receptor, aunque cuando llegó aquí dio una buena impresión, creímos que podría cambiarse a la posición de ala cerrada. Realmente, ha hecho un buen trabajo”.Kirkwood se lanzó en clavado para atrapar un pase bajo que convirtió en su primera anotación, algo que dijo no imaginó cuando estaba jugando basquetbol con o contra jugadores como Karl-Anthony Towns, Wade Baldwin, Malachi Richardson y Deandre Bembry, quienes terminaron en la NBA.“Yo era fanático del basquetbol. Así fue durante mi adolescencia”, comentó Kirkwood, quien pasó la primera mitad de la temporada en el equipo de práctica antes de hacer su debut en la NFL hace tres partidos, en Cincinnati.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.