Ciudad de México- A partir del próximo viernes en la reunión del Comité Olímpico Internacional que se efectuará en Tokio, Japón, se tomará la decisión de si el boxeo, uno de los deportes más practicados en el mundo, podría ser excluido de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.Varias anomalías ha cometido la Federación Internacional de Boxeo (AIBA), pero la gota que derramó el vaso fue el nombramiento del uzbeco Gafur Rakhimov como presidente del organismo, el cual no es bien visto por la dirigencia del COI.Por si fuera poco, Rakhimov ha sido acusado como un criminal en su país por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sin que hasta el momento se le haya comprobado tal acusación.El uzbeco ha señalado: "nunca he estado implicado en organizaciones criminales internacionales, son acusaciones falsas, fabricadas por el anterior régimen de país".Ello ha mantenido la suspensión de ayudas financieras a la AIBA "en razón de las inquietudes concernientes a una serie de puntos clave, como la gobernanza, la ética y la gestión financiera", dijo el portavoz del máximo organismo olímpico, Mark Adams.Mauricio Sulaiman, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), comentó que es un tema gravísimo para el boxeo, ya que es el deporte de mayor antigüedad para la humanidad y formó parte de las Olimpíadas originales y ha sido parte fundamental de las Olimpiadas de la era moderna desde 1904."El boxeo le ha dado grandes momentos a los Juegos Olímpicos, simplemente vera Mohamed Alí, George Foreman, Joe Frazier, Oscar de la Hoya, Sugar Ray Leonard, grandes historias en donde atletas que salen de la olimpiada, conquistando la gloria olímpica (sic), después tienen una carrera exitosa en lo profesional ", indicó.Sulaiman afirmó que desgraciadamente la AIBA se distorsionó en los últimos 20 años, ellos son los únicos culpables de lo que se está viviendo hoy con el boxeo, una cantidad enorme de escándalos, de resultados de medallas, de la falta de apoyos económicos a muchos países, que son la gran mayoría, a pesar de todas estas anomalías."Yo pienso que el boxeo debe de continuar en los Juegos Olímpicos, sea con AIBA o sin AIBA, mi opinión personal es que se debe regresar a los orígenes del boxeo olímpico, al boxeador amateur, el joven que tiene ese sueño de conquistar la gloria para su país. Desaparecer el boxeo de los Juegos Olímpicos sería un impacto muy negativo para muchos países", externó.El presidente del Consejo Mundial de Boxeo señaló que debería el COI darle una oportunidad a la Federación Internacional de Boxeo de retomar el mando de este deporte, con algunas condicionantes, en la AIBA hay muchas personas de gran respeto y honorabilidad, al igual que en la industria de este deporte, los cuales pueden formar un Comité Independiente que pueda apoyar la relación entre el COI y la AIBA para que el boxeo continúe en Juegos Olímpicos."Este es un problema entre el COI y la AIBA, es un problema de ellos, todos los demás somos ajenos, desconocemos cual es el problema. Públicamente se sabe que es por la reputación del presidente electo Rakhimov, el Comité Olímpico Internacional no lo quiere".Mauricio Sulaimán afirmó que la AIBA en las últimas dos décadas ha cometido una serie de errores garrafales que han perjudicado al boxeo olímpico."Quitarles la careta a los boxeadores amateurs, un pésimo manejo del sistema de puntuación, quisieron inventar cosas, no sabemos la razón, hubo decisiones muy malas que claramente denotaban que no funcionaban. Un boxeador que cae seis veces a la lona y gana la pelea, no puede ser. Un sistema que fue primero computacional, luego con botones, luego por conceptos, creando muchos problemas y los escándalos por las malas decisiones en los pasados juegos olímpicos de Río de Janeiro, generaron una pésima imagen del boxeo en el mundo del deporte, además querer traer boxeadores profesionales a combatir en Juegos Olímpicos, ese es un tema gravísimo", concluyó.Del 30 de noviembre al dos de diciembre en Tokio, Japón, se decidirá el futuro del deporte de las orejas de coliflor si continúa o sale de los Juegos Olímpicos en el 2020.

