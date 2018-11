Madrid.- La ilusión del París Saint-Germain de brillar en el máximo torneo de clubes de Europa podría disiparse más temprano que nunca esta temporada.Una derrota ante Liverpool hoy en París, combinada con una victoria de Nápoli sobre Estrella Roja, impediría que el PSG sobreviva la etapa de grupos en la Liga de Campeones. Eso sería un demoledor golpe para el acaudalado club francés en su obsesión de asentarse entre los grandes clubes del futbol europeo.Sería la primera vez que el PSG no sobreviva la etapa de grupos de la Champions desde la campaña 2011-12, luego que el Qatar Sports Investments adquirió el club con el objetivo de convertirlo en un contendiente al título. El PSG fue eliminado en octavos de final en la pasada edición, tras haber llegado a cuartos en cuatro temporadas consecutivas.Un fracaso en esa ocasión supondría otro fiasco para al PSG, en su segunda temporada tras la adquisición del astro brasileño Neymar por 222 millones de euros de Barcelona, todo con el objetivo de reinar en Europa.El PSG afronta el crucial partido en el Parc des Princes con cinco puntos en el Grupo C, uno debajo de los líderes Liverpool y Nápoli. Una victoria colocaría al club francés en posición de avanzar por sus propios medios.“Es un partido decisivo en un grupo muy, muy complicado”, le dijo el técnico Thomas Tuchel al canal francés FF1.La buena noticia para Tuchel es que Neymar y Kylian Mbappé, quienes no jugaron el fin de semana por problemas físicos, deberán estar disponibles para la cita contra con Liverpool.A continuación, un vistazo a la actividad de hoy en cuatro grupos de la ChampionsGRUPO AEl Atlético de Madrid y Borussia Dortmund encabezan la llave y tienen la oportunidad de asegurarse el pase.Al Dortmund le basta con empatar frente al Brujas belga. El Atlético, por su parte, requiere una victoria en casa contra Mónaco. El Atlético también avanzaría si Brujas cede puntos ante el Dortmund, en una excelente campaña bajo el nuevo técnico Lucien Favre.La única derrota de Favre hasta ahora fue el 2-0 en casa del Atlético en la jornada anterior de la Champions.GRUPO BHarry Kane mantuvo a flote las opciones de Tottenham con dos goles cerca del final para hundir al PSV Eindhoven en la fecha previa.Ahora, Kane tendrá más ayuda en un momento en que los Spurs tratan de salir vivos del Grupo B.Tottenham ha tenido dificultad para encontrar fluidez en su ataque esta temporada, mayormente por la ausencia de los mediocampistas Christian Eriksen y Dele Alli debido a lesiones.GRUPO CVictorias de Liverpool y Nápoli dejarían sentenciado el grupo más peleado del torneo.Nápoli, el único invicto de la llave con tres empates y una victoria, reciba a un Estrella Roja que aún se aferra a la clasificación al disputar la fase de grupos por primera vez en 26 años. El conjunto serbio suma cuatro puntos, uno menos que el PSG y dos menos que Napoli y Liverpool.GRUPO DEl líder Porto recibe al escolta Schalke en un partido en el que un empate alcanzaría para asegurar la clasificación de ambos.Podría avanzar a octavos con el empate si Galatasaray no logra ganarle al eliminado Lokomotiv de Moscú.La victoria podría sellar el primer lugar para Porto, inmerso en una racha de ocho triunfos seguidos de cara al duelo enben su Estadio do Dragao.Porto busca acceder a octavos por tercera edición consecutiva. El campeón portugués suma 10 puntos, dos más que Schalke y seis sobre Galatasaray. Schalke no disputa la fase de eliminación directa de 2014-15.

