“¡Te dije que le iba a cagar el partido, así que les suspendo el partido!”Lo que pareció ser un ataque inesperado al camión de Boca Jr., poco a poco parece que todo fue orquestado y planeado.El mundo tenía volcados los ojos en la final de la copa libertadores, el estadio Monumental era el escenario perfecto para el choque entre acérrimos rivales, Boca Juniors visitaba al equipo de River Plate, publicó El Universal.Una descontrolada afición, causó caos y pánico; Gas lacrimógeno volaba y objetos fueron arrojados al camión que transportaba a los jugadores de Boca.¡Sí,se buscan responsables! El partido sigue suspendido.Todo es más grave cuando los cabos sueltos comienzan a tomar forma, parece ser cada vez más que esto no se trató de algo aislado, todo fue planeado maquiavélicamente ( es lo que ahora trasciende)Ya salieron a la luz Audios que presuntamente grabó el líder de la barra de River Plate, Héctor Caverna Godoy.“Te dije que les íbamos a cagar el partido me cagaron 7 millones de pesos hijo de puta 500 entradas, te dije que íbamos a romper culo, el partido no se juega maestro que vengan y arreglen conmigo te dije que te queda claro, te saco la preventiva así que le cague el partido te dije que le iba a cagar el partido, les voy a reventar estos hijos de puta me sacaron hasta las armas esto no pega más a nadie, no me rompieron el culo así que les suspendo el partido, les mande a los nenes viste está bien y si siguen rompiendo las pelotas no se juega más”¡Cuidado!, si esto es lo que habla el líder de la barra de River el problema aún es más grave.Fuentes cercanas a los hechos, aseguran que sí, esto no está nada alejado de la realidad, había demasiado dinero en juego, en reventa 300 boletos, que significan 7 millones de pesos que los lideres de la barras manejan a su antojo y en esta ocasión “alguien” ya no entró en el juego.Esto no se detendrá, Argentina está siendo observada a nivel mundial y los locales también quieren saber la verdad, videos, audios, historias todo es secreto a voces.Pero eso sí, la población le tiene miedo a las barras a los lideres, y eso ya huele más mal de lo que se pensaba.