Final de Libertadores se juega sí o sí: presidente de River

Dos días después del sábado, día en el que había sido pactado jugar la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors, encuentro que fue postergado primero al domingo (25 de noviembre) y que después se dio a conocer se analizará la fecha y hora tras una reunión que se realizará este martes (27 de noviembre) en las oficinas de la Conmebol, el presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, habló para TN de Argentina, publicó El Universal.El dirigente de River comenzó por charlar sobre la carta que se firmó entre ambos presidentes (River y Boca), además del presidente del organismo del futbol sudamericano, Alejandro Domínguez.“El sábado acordamos con total fair play entre Boca, River y Conmebol en que al otro día se jugaba la final a las 5 pm. Al día siguiente (domingo) Boca presentó una carta con el estado de salud de su plantel y nosotros estuvimos de acuerdo en postergar el partido para no tener ventaja deportiva”, puntualizó D'Onofrio.También fue cuestionado sobre las posibilidades de que el cuadro Xeneize busque ganar el partido sobre la mesa, “nos sorprendió que después de habernos dado la mano, Boca hiciera una presentación pidiendo los puntos del partido”.Rodolfo, señaló que no existió ninguna presión para ninguna de las partes al momento de firmar la carta “es un papel público que firmaron los tres presidentes, cuando se firmó, no hubo presión para nadie”.Además, consideró que su equipo no es culpable de lo sucedido con el camión de Boca, “es ajeno a River, hubo errores de seguridad. Se pagó para contar con 2,100 efectivos y gastamos una fortuna en este tema”, explicó el dirigente. "Boca estaba a metros de ingresar al anillo de seguridad del estadio, esto es muy importante, River no se puede hacer responsable en el momento en que salen de su hotel y lo que va ocurriendo, es es ajeno a River".También mencionó que en la ida, a River le rompieron algunos vidrios “acá falta la seguridad que siempre se pone, tiene que existir una distancia de 40 metros, cuando regresamos de la cancha de Boca, también nos rompieron un vidrio a la salida”.Y aunque no toma sus declaraciones como un pretexto a lo sucedido, el directivo señaló que los Xeneizes no tomaron sus debidas precauciones “cuando nosotros vamos a otro estadio, la gente de seguridad pide cerrar cortinas del bus y hacerlo en silencio total y vi en los videos que los jugadores no hicieron esto, pero ellos no son culpables ni justifico lo que pasó con esto”.“Hay amargura, frustración y dolor de no haber podido jugar esta final. Este partido se va a volver a jugar, se va a jugar y es inevitable decir que ante el mundo, hemos dejado algo muy feo”, añadió.Rodolfo D'Onofrio finalizó señalando que no tiene ningún problema personal con Daniel Angelici, presidente de Boca.