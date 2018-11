En su primer torneo de preparación rumbo al proceso de Universiada Nacional que iniciará en febrero entrante, las Inditas de la UACJ cayeron ante las Lobas de Aguascalientes en la final por el título de la Sexta Copa Mazatlán Basketball 2018, por apretado marcador de 56 puntos a 53 en Mazatlán, Sinaloa.Ubicadas en el grupo dos en la categoría Libre Femenil, las Inditas sostuvieron cinco juegos, de los cuales ganaron tres y perdieron dos, ambos ante la escuadra hidrocálida, actual bicampeona de la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil (LMBPF).Las pupilas de Silvia Gutiérrez iniciaron la justa con un holgado triunfo por pizarra de 74 puntos a 14 sobre Mazatlán y enseguida, sucumbieron ante Aguascalientes 39 unidades contra 34, el jueves.En la jornada sabatina, en el cierre de la fase de grupos vencieron a la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) por 36 unidades contra 18 y con marca de 2-1 en ganados y perdidos, avanzaron a semifinales como líderes del pelotón.Gracias a un triunfo por 57 unidades a 31 sobre Cabritas Chihuahua, las basquetbolistas indígenas avanzaron a la final por la corona donde se volvieron a encontrar con las Lobas.Valeria Navarrete, mundialista y jugadora de primer año con la UACJ, fue la mejor anotadora del torneo con 50 puntos encestados.“Muy bien, creo que fue un tope muy importante. Tuvimos juegos de buen nivel, que no hubo una exigencia para cada una de las muchachas y eso fue muy importante”, declaró Gutiérrez Lugo.La entrenadora de la tribu femenil comentó que en el primer juego contra las aguascalentenses, las indígenas dominaron durante 35 de los 40 minutos del partido.“En los últimos cinco minutos se nos emparejan y nos sacan el juego, pero muy bien jugado, mucho roce, mucho contacto físico, yo me siento muy contenta”, externó.Ya en la final los papeles se invirtieron, las Inditas vinieron de atrás, forzaron el duelo, se quitaron de encima una desventaja de entre 10 y 11 unidades, regresaron al partido y con cuatro minutos en el reloj estuvieron sólo un punto debajo de las Lobas.“Y ahí, una y una –canasta– y ahí es donde demostramos el carácter y demostramos el coraje. En ese aspecto, me siento muy contenta, voy con muchos ánimos para seguir trabajando porque el equipo se portó muy bien”, declaró.Acerca de la distinción individual para Navarrete afirmó que es motivante para la escuadra teporaca.

