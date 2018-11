Sólidos regresos

Foxborough, Mass.- Al iniciar su semana de descanso, el repetido refrán que se escucha en el vestidor de los Patriotas fue necesario para lograr más equilibrio y consistencia en la ofensiva.Nueva Inglaterra tuvo problemas con ambas cosas durante una racha de cuatro partidos a finales de octubre y principios de noviembre, debido a que el ala cerrada Rob Gronkowski y el novato corredor Sony Michel no pudieron jugar por las lesiones.Gronkowski estuvo en la banca en tres de cuatro partidos ya que se lastimó la espalda y un tobillo.Michel no jugó en dos partidos, ya que tiene lesionada una rodilla.Ambos regresaron a la alineación titular y fueron muy útiles en la victoria como visitantes que tuvieron el domingo los Patriotas por marcador de 27-13 sobre los Jets.Después de tener un deslustrado regreso en contra de Tennessee y en el último partido de Nueva Inglaterra antes de su semana de descanso.Michel corrió para 133 yardas y realizó una anotación.Eso marcó su tercera actuación de 100 yardas de la temporada.Gronkowski también logró impresionar, ya que atrapó tres pases para 56 yardas y realizó su primera anotación desde la Semana 1.Aunque esas actuaciones ocurrieron en contra de un equipo tambaleante de los Jets, fueron señales de progreso que fueron bienvenidos por el mariscal Tom Brady, ahora que los Vikingos de Minnesota, que serán contendientes del playoff, visitarán a Nueva Inglaterra en esta semana.Brady comentó que espera que el juego terrestre, que produjo 215 yardas en contra de Nueva York y que fue un alto desempeño en la temporada, continúe siendo una parte consistente de la ofensiva durante el resto de la temporada.“Esperemos que podamos seguir adelante”, dijo este lunes durante su aparición semanal en la radiodifusora WEEI de Boston.“Cuando uno puede contar con todas esas yardas de producción, o hasta 100 ó 150 yardas en el juego terrestre, entonces estaríamos hablando de 250 ó 300 yardas de pases y eso es tener un buen día”.Las 215 yardas de acarreos fue el número más alto que Nueva Inglaterra ha logrado desde que avanzó 246 yardas en Indianapolis el 16 de noviembre del 2014.Aunque el juego terrestre podría recibir más ayuda pronto.Los Patriotas anunciaron la tarde de ayer que van a activar a Rex Burkhead y sacarlo de la reserva de lesionados.Burkhead ha estado en la reserva de lesionados desde el 26 de septiembre debido a una lesión en el cuello.Para hacerle espacio en la alineación de 53 jugadores, Nueva Inglaterra despidió al apoyador ofensivo Matt Tobin.La habilidad que tiene Brady de extender el campo en el juego aéreo fue afectada al no contar con Gronkowski en la alineación.Claramente, se vio emocionado de tenerlo de regreso, en el partido contra los Jets, en siete ocasiones le lanzó pases al ala cerrado que mide 6’6 pies de estatura.Brady terminó el día habiendo completado eficientemente 20 de 31 pases para 283 yardas y dos anotaciones.Gronkowski fue el receptor del segundo pase más largo de Brady, un pase para anotación de 34 yardas en el primer período.

