Suma Harden 54 puntos

Washington.- John Wall impuso su mejor marca en la temporada con 36 puntos, incluidos seis en la prórroga, y los Wizards de Washington se sobrepusieron a 54 unidades de James Harden para imponerse ayer 135-131 a los Rockets de Houston.Wall logró un par de encestes en el tiempo extra y finalizó con 11 asistencias. Bradley Beal igualó su mayor cifra de la campaña con 32 tantos, por los Wizards.Otto Porter corrió hacia la cesta y anotó con 4:37 minutos por disputarse, para el primer enceste del alargue, y los Wizards no volvieron a mirar atrás. Wall siguió con un salto para poner el marcador en 129-125. Por la misma vía, estiró la delantera a cinco unidades.Un tiro de Beal dejó el duelo en 133-126, con 1:50 minutos por jugarse.Harden anotó 44 puntos en tres periodos, pero falló cinco de sus siete disparos en el cuarto. Durante la prórroga, atinó uno de dos tiros de campo y convirtió dos desde la línea.El astro de Houston, cuyo récord de puntos en un encuentro es de 60, perdió 11 balones, incluidos tres en el tiempo extra.Timberwolves 102, Cavaliers 95Cleveland.- Robert Covington anotó 24 puntos, Karl-Anthony Towns añadió 21 y los Timberwolves de Minnesota vencieron 102-95 a los Cavaliers de Cleveland.Minnesota tiene marca de 6-2 desde que canjeó a la estrella disgustada Jimmy Butler a Filadelfia hace dos semanas y está 10-11 en total. La última victoria fue la segunda en 10 compromisos como visitante esta temporada.Derrick Rose salió de la banca para anotar 10 de sus 12 puntos en el último cuarto. El dominicano-estadounidense Towns metió dos canastas en los últimos dos minutos, incluido un tiro en alejamiento a la media vuelta, luego que Cleveland había cortado la distancia a 91-86.Cleveland venció a Filadelfia y Houston la semana pasada para sus primeras victorias consecutivas de la temporada, pero no pudo hilar una tercera.Kyle Korver anotó 22 unidades, incluidos seis triples para Cleveland. Rodney Hood añadió 20 puntos y Tristan Thompson tuvo 16 y 11 rebotes.Bucks 107, Hornets 110Charlotte, Carolina del Norte.- Kemba Walker y Jeremy Lamb aportaron 21 puntos por cabeza para que los Hornets de Charlotte superaran 110-107 a los Bucks de Milwaukee, pese a que estuvieron cerca de dilapidar una ventaja de 25 puntos en el tercer cuarto.Marvin Williams añadió 16 unidades y ocho rebotes, mientras que Tony Parker contabilizó 15 tantos como suplente por los Hornets, que se recuperaron así de la derrota sufrida el domingo en Atlanta, y cortaron una racha de dos tropiezos consecutivos.Los Bucks estuvieron cerca de remontar. Redujeron el déficit a un solo punto con 17 segundos por jugarse, gracias a una bandeja de Giannis Antetokounmpo.Pero Walker convirtió dos tiros libres a 7.1 segundos de la finalización, y los Bucks no lograron un solo buen disparo tras un saque desde un costado.Sin estar bien apoyado, Eric Bledsoe lanzó un triple desesperado justo cuando sonaba la chicharra. El balón pegó en el aro, sin entrar, y el encuentro concluyó.Espuelas 108, Toros 107Chicago.- LaMarcus Aldridge anotó 11 de sus 20 puntos en el último cuarto y las Espuelas de San Antonio resistieron un embate final de los Toros de Chicago para derrotarlos por 108-107.DeMar DeRozan sumó 21 unidades y Patty Mills finalizó con 17 por San Antonio, que mejoró su marca a 2-1 en una gira de cuatro partidos. Bryn Forbes metió tres de los 10 triples de las Espuelas para concluir con 13 puntos.Chicago tuvo dos oportunidades de ponerse al frente en los últimos segundos y se fue con las manos vacías ambas veces. Zach LaVine falló un triple desde la punta de la llave y Ryan Arcidiacono erró un tiro mientras el tiempo expiraba.LaVine anotó 11 de sus 28 puntos en el último cuarto, pero los Toros perdieron por séptima vez en ocho encuentros.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.