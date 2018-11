Querétaro, Querétaro.- Con el liderato en la mano, Cruz Azul pinta como el todopoderoso en la Liguilla, pero para el arquero de Gallos Blancos, Tiago Volpi, la diferencia no es tan grande como para dar por derrotados a los suyos.“Son un equipo fuerte, hicieron un gran torneo, terminaron como líderes y los respetamos. Sabemos que son un equipo grande, con calidad en su plantel, pero nosotros estamos ahí, y si entramos a la Liguilla quiere decir que podemos pelear”, dijo el brasileño.El guardameta tomó como referencia el duelo de Liga entre ambos conjuntos, en que los queretanos se impusieron por 2-0, y en que él mismo fue el héroe del partido.Asimismo, cabe mencionar que Querétaro fue uno de los tres equipos que venció a los Cementeros durante la fase regular del torneo.“Respetamos al adversario y ellos deben reconocer que nosotros también ganamos el derecho de ser un equipo respetado. En fase regular hicimos un buen partido ante ellos y va a ser un duelo parejo”, aseveró.En resumen, para Volpi las estadísticas no juegan en la Liguilla, y será quien se desempeñe mejor en la cancha el que se lleve la serie.“Si vamos a hablar de favoritismo, es claro que será para ellos por el liderato y por ser el equipo que más goles hizo.“Es complicado apuntar favoritos porque todos pueden ganar. Creo que se habla por los números, pero en el campo el partido es de igual a igual”.Causa Salas baja en Cruz AzulCiudad de México.- El mediocampista Javier Salas sigue siendo la única baja de Cruz Azul de cara al juego de ida de cuartos de final frente a Querétaro.El jugador sufrió una distensión en el aductor de la pierna izquierda durante la pausa por la fecha FIFA, misma que lo dejó fuera del último compromiso de fase regular ante Morelia. Se esperaba que Salas estuviera listo para encarar la Liguilla, sin embargo, no participó en la práctica del equipo debido a que los estaban atendiendo en los servicios médicos, por lo que su recuperación sigue en duda.Los demás elementos del plantel entrenaron con normalidad, incluyendo al lateral Gerardo Flores, quien jugó con la Sub-20 el fin de semana anterior y ya está a disposición del cuerpo técnico.La Máquina enfrentará Querétaro mañana como visitante, mientras que el juego de vuelta será el sábado en el Estadio Azteca.

