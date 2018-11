Recibe UTEP doble reconocimiento

El equipo varonil de basquetbol de UTEP barrió ayer con los reconocimientos que otorga cada ocho días la Conferencia USA al ser nombrados Evan Gilyard y Efe Odigie Jugador y Novato de la Semana, respectivamente.Gilyard, clasificado tercero en la Conferencia USA en puntuación (20.8 PPJ), promedió 25.5 puntos y 7.0 rebotes por partido en los últimos dos encuentros de UTEP. Gilyard también estableció los mejores números de su carrera en el proceso con puntería afinada.Abrió la semana con una actuación de 29 puntos (empató lo más alto de su carrera) durante la victoria de los Mineros contra el Eastern New Mexico. El sophomore conectó 11 encestes (el mayor número en su carrera) pero realmente brilló en los tableros cuando logró 11 rebotes, incluyendo cinco del lado ofensivo.El sábado anterior Gilyard sumó su cuarto partido de más de 20 puntos (22) en la temporada en un ambiente hostil en ‘The Pit’. Gilyard se fue 5 de 9 desde la larga distancia y 3 de 4 desde la línea de castigo. Gilyard también registró un robo y asistió con un trío de rebotes contra los Lobos.Odigie, el único jugador que promedia un doble-doble (14.8 PPJ, 10.2 RBJ) en la Conferencia USA y el líder de la liga en rebotes, promedió 13.0 tableros y 12.5 puntos por partido durante sus últimos dos juegos.Hace una semana Odigie sumó 17 rebotes contra Eastern New Mexico, la cifra más alta en su carrera y la más alta para un juego en la C-USA. También anotó 14 puntos, lo que significó su segundo doble-doble consecutivo.En Nuevo México, Odigie se quedó a un rebote de su tercer doble-doble consecutivo. Odigie también registró sus primeras asistencias en su carrera (tres) contra los Greyhounds de Eastern New Mexico.Los reconocimientos de ayer fueron la tercera vez, desde que se unieron a la C-USA, que los Mineros los recibieron tanto en Jugador de la Semana como en Novato de la Semana. Vince Hunter (novato) y John Bohannon (jugador) obtuvieron el suyo el 30 de diciembre de 2013, mientras que Cedrick Lang (novato) y Michael Pérez (jugador) el 26 de diciembre de 2011.

