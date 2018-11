Cierran Djokovic, Nadal y Federer en el top 3

Los Tres Grandes ocupan los primeros lugares del ranking de la ATP de este año, algo que no ocurría desde 2014.Con Novak Djokovic en la cima de la lista dada a conocer ayer, seguido por el español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer, ese trío de astros del tenis se ubicó al frente a la ATP al cierre de una campaña por séptima vez.Sin embargo, es la primera ocasión que cada uno de los tres llegó a ocupar el puesto de honor del ranking en un mismo año. Los siete cambios de liderato de la tabla representan la mayor cantidad desde 1999, cuando hubo ocho.Djokovic se llevó los títulos de Wimbledon y el U.S. Open en 2018, mientras que Federer se coronó en el Abierto de Australia y Nadal en el Abierto de Francia.Además de 2014, los tres también estuvieron al frente de los rankings de la ATP para fin de año de 2007 a 2011.Para Djokovic, es la quinta vez que cierra una temporada en la punta, después de hacerlo en 2011, 2012, 2014 y 2015. Sólo Pete Sampras, con seis cierres de año como el mejor del mundo, lo hizo más ocasiones.El serbio de 31 años también es el tenista de mayor edad en colocarse como el número uno en un fin de año y el primero en terminar como líder del ranking después de haber estado fuera de los 20 mejores lugares durante el año o de no haber formado parte del Top 10 el año previo –fue el 12do del mundo al culminar 2017.Por su parte, Simona Halep terminó la temporada como la mejor del orbe en la lista de la WTA por segundo año consecutivo; la rumana aseguró ese honor hace más de un mes. La alemana Angelique Kerber fue la segunda mejor, seguida por Caroline Wozniacki, Elina Svitolina y Naomi Osaka.Djokovic rebasó a Nadal hace tres semanas; el español no pudo competir en ningún torneo después de abandonar su duelo con el argentino Juan Martín del Potro en las semifinales del Abierto de Estados Unidos por dolor en la rodilla derecha.El resto de la lista de los 10 mejores de la ATP para 2018 es conformada por el alemán Alexander Zverev (4), Del Potro (5), Kevin Anderson (6), Marin Cilic (7), Dominic Thiem (8), Kei Nishikori (9) y John Isner (10).

