Triunfo de Patriots y récord de Tom Brady

Tom Brady lanzó dos pases de touchdown y se convirtió en el líder de la NFL de todos los tiempos en yardas totales por aire en temporada regular y playoffs, al guiar el domingo a los New England Patriots a una victoria de 27-13 sobre los New York Jets, informó El Universal.Brady también llegó a 3 mil yardas aéreas por 16ta campaña consecutiva, igualando el récord de Peyton Manning como el segundo máximo en la historia de la NFL, detrás de la cifra de 18 temporadas de Brett Favre. El quarterback de New England rebasó la marca al inicio del cuarto periodo con un pase de 17 yardas a Josh Gordon.Brady suma 79 mil 416 yardas, tras conectar 20 de sus 31 intentos de pase y totalizar 283 yardas en un triunfo que le aseguró a los Patriots (8-3) su 18va temporada en fila con récord de .500 o mejor. Con ese hito se ubican en segundo sitio en la historia de la NFL, sólo debajo de Dallas, que tuvo 21 seguidas de 1965 a 1985.Brady solo había lanzado un pase de touchdown en tres juegos previos, pero el domingo conectó con Rob Gronkowski y Julian Edelman ante los Jets (3-8), sus rivales de la División Este de la Conferencia Americana. El novato Sony Michel tuvo su mayor cantidad de yardas terrestres de la temporada con 133 y una anotación, y los Patriots terminaron con 216 yardas por tierra para mejorar a 3-3 su marca como visitantes en la presente campaña.

Tom Brady (79,280) moves past Peyton Manning (79,279) for the most total passing yards in @NFL history (regular and postseason). #NEvsNYJ | #GoPats — New England Patriots (@Patriots) 25 de noviembre de 2018

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.