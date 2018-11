Es Bravos la prioridad de Caballero

Ante los rumores que cobran fuerza y lo ligan con Gerardo Martino, señalado como virtual entrenador de la Selección Nacional Mexicana, Gabriel Caballero, director técnico del FC Juárez, enfatizó que su prioridad es Bravos y que es un honor que su nombre suene en la lista como probable asistente del ‘Tata’.En este tema se dieron versiones en el sentido que Martino ya tuvo contacto con Caballero vía telefónica.“Seguimos con la misma situación de los rumores que se dice, que si sí, que si no. Hoy, como lo he dicho todo este tiempo, pienso solamente en Bravos y pienso solamente en que el próximo torneo vamos a salir campeones y vamos a ascender. En eso me centro, lo que pase después, en su momento se tendrá que ver, pero no es algo que ahora me tenga preocupado. Para mí, es un honor que salga mi nombre en esa situación, pero yo me debo cien por ciento a Bravos”, expuso.Caballero Shicker apuntó que aunque la palabra ‘fracaso’ genera muchas otras palabras y sensaciones, no lograr el título es un fracaso para él.“Para mí no salir campeón siempre va a ser un fracaso, por eso siempre quiero salir campeón, pero sé que campeón sale uno solo y que también puedes llevar la de perder y que en algún momento puedes perder. Me da frustración, por supuesto, queríamos más, pero eso no quiere decir de que me sienta mal por esa sensación de que no pudimos conseguir el título”, externó.Subrayó que las victorias y las derrotas no pueden durar más de 24 horas, se olvidan y después hay que pensar en lo que viene.En torno a una probable frustración y molestia que existe en los aficionados por una derrota más en finales de Bravos, Caballero comentó que, al momento de ir a agradecer a la tribuna junto con los jugadores, instantes después de la derrota ante Dorados Sinaloa, el sábado, no percibió eso y vio a la gente muy contenta.“Veo a la gente que ha estado muy contenta, no la veo de esa manera como tú dices –respondió a Héctor Estrada, de TV Azteca–. A lo mejor, tu frustración por la derrota es ésa, pero yo no. Yo vi a la gente apoyando al equipo desde que empezó hasta que terminó el partido, cuando el plantel ha reconocido ese apoyo que ha tenido la gente. Se juntó a la mitad de la cancha, agradeció a la gente después del partido y la gente aplaudió”, apuntó.Caballero subrayó que se trata de distintos puntos de vista.“Como lo quieran ver o como lo quieras ver tú, yo no, no lo veo así. Yo veo que la gente estuvo con nosotros, a la gente le gustó mucho lo que hizo el equipo, está satisfecha o contenta, por supuesto que el perder o el quedar eliminado a nadie le gusta no, pero, de ahí a decir que está molesta, hay mucha diferencia”, manifestó.La pregunta de Estrada molestó a Álvaro Navarro, vicepresidente deportivo del FC Juárez, presente en la conferencia de prensa posterior al cotejo.