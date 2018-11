Hubo resistencia ante la hostilidad: Terry

“Fue una gran experiencia de crecimiento para nosotros en un entorno hostil”, declaró Rodney Terry, entrenador de basquetbol de UTEP, luego de la derrota del sábado por la noche ante los Lobos de la Universidad de Nuevo México, 84-78, y que dejó a los Mineros con una marca de dos triunfos y tres derrotas.La quinteta paseña no tiene mucho tiempo para lamentarse, pues este miércoles regresa al Don Haskins Center para recibir a los Aggies de la Universidad Estatal de Nuevo México en la segunda parte de la Batalla del I-10 esta temporada.‘Mis jóvenes definitivamente están creciendo cada noche’, dijo Terry. De lo que estoy orgulloso es que tuvimos mucha resistencia esta noche. Ha habido juegos en los que ha habido entornos hostiles y no hemos tenido mucha resistencia para mantenernos dentro los juegos hasta el final. Lo hicimos esa noche’.Los Mineros anotaron primero en el partido y en un momento llegaron a estar arriba 14-3. Al medio tiempo ganaban 34-29, sin embargo no pudieron mantener la ventaja y al final cargaron con su tercera derrota del año, todas en calidad de visitantes.‘Luchamos y luchamos duro. Creo que hicimos un buen trabajo defendiendo en la primera mitad, creo que terminamos las posesiones y estuvimos más cinco en los rebotes’, señaló Terry. ‘Esos fueron definitivamente puntos brillantes para nosotros en este juego. En la segunda mitad con nuestra defensa de tiro teníamos que cuidar a Anthony Mathis y Dane Kuiper. Esos son dos tipos clave que pueden anotar para Nuevo México. Tuvieron espacio y hay que darles crédito a esos chicos.’Apenas el pasado 9 de noviembre los Mineros fueron a Las Cruces y perdieron 96-69 con los Aggies de NMSU, por lo que el partido de este miércoles se presenta como una buena oportunidad de buscar la revancha para los pupilos de Rodney Terry.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.