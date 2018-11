Lamenta la violencia

Diego Armando Maradona, director técnico de Dorados Sinaloa, finalista en el Apertura 2018, en el Ascenso MX, lamentó los hechos violentos ocurridos el sábado anterior, en Buenos Aires, Argentina, antes del juego de vuelta de la final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate que aún sigue pospuesto y fustigó la gestión de Mauricio Macri, presidente de su país, a quien responsabilizó por esta situación.“Quisiera hablar lo de mi país, es lamentable. Es lamentable porque no tenemos respeto por nada, está todo desorbitado. La selección del presidente que nos prometió, a mí no, porque yo no lo voté, ni lo votaría jamás, pero, a mucha gente engañó, engañó con mentiras que iba a cambiar este, que iba a cambiar el otro. Hoy estamos peor que hace mucho tiempo”, manifestó.El timonel, campeón mundial en ‘México 1986’, reprobó el trabajo de Macri, quien en 1995 asumió la presidencia del Boca Juniors.“Creo que la presidencia que está haciendo Macri es la peor de todos los tiempos de Argentina, sin ningún lugar a dudas”, enfatizó.Añadió que en la actualidad, en Argentina es un terror salir a la cancha.“Lastimosamente tengo que decir que soy muy argentino, que odio la violencia, que nos merecemos lo que tenemos porque nosotros, digo nosotros, yo no, pero, lo votamos y (Macri) está haciendo un desastre. No hay seguridad, hay robos por todos lados, la gente no come, ése es el cambio que votó la gente y total, él fue hijo de millonario toda la vida, así que qué le va a importar a él que coma o no un chico de cinco años en Lomas de Zamora, que le va a importar, si él no sabe lo que es barro”, aseveró.Maradona, habló de la comunión y armonía que existe en el conjunto al que llegó en septiembre anterior y cuál es el secreto en el alza del conjunto, mejor conocido como ‘efecto Maradona’.“Tácticamente en la cancha, eso lo trabajamos en la semana, pero vos, si tenés un equipo que cree como nosotros hicimos creer a los muchachos que podían, que, entrenando dos veces por semana, miércoles y jueves, en dos turnos y llegando cansadísimos, pero nadie se tiró para atrás, todo el mundo quería llegar a esta final y jugarla”, declaró.Destacó que atrás del portero Gaspar Servio y del atacante Vinicio Ángulo, de quienes portó las playeras al cuello, al final del juego, en Dorados de Sinaloa vienen muchas figuras.“Yo puedo hablar de todo el plantel, hasta de los que estaban en el banco porque los que estaban en el banco, cuando entraban se rompían el alma por el equipo y eso es muy difícil de lograr porque vos podes tener un feeling con muchos jugadores, pero que los jugadores hagan cena y te inviten al técnico, eso, para mí, es nuevo, para nosotros, para Luis –Alberto Islas–, para el ‘profe’. Comíamos y nos íbamos como si fuéramos que cada uno se iba para su casa y así, nosotros no tenemos magia, no hacemos magia”, manifestó.En lugar de ello, en el plantel hay una disciplina que sus pupilos entendieron desde el primer entrenamiento hasta ahora.