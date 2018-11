Cae Toluca y va ante América

Puebla, México—Toluca necesitaba un milagro para evitar verse las caras con su nuevo inquilino, pero terminó siendo víctima de Lobos BUAP.Sólo una goleada por más de siete goles le funcionaba al cuadro de Hernán Cristante para evitar al América, pero no pudo ni vencer a Lobos, que los derrotó 2-0.Tras 20 minutos flojos en el Universitario de la BUAP, el hondureño Michaell Chirinos entró al área y logró clarear al arquero Luis García para abrir el marcador.Los Diablos buscaron el marco poblano pero se toparon con la figura de José Antonio Rodríguez, uno de los baluartes del ‘Gatillero’ y fundamental en la buena racha que arrastraron los poblanos en las últimas fechas.Lobos se quedó con uno menos tras la expulsión del chileno Bryan Rabello, quien fue amonestado al 64’ y vio la roja tres minutos después.En tiempo de compensación, Yago da Silva aprovechó su velocidad para internarse en el área y cruzar a García para poner cifras definitivas.Pumas tuvo todo para ganar en casa y cerrar la fase regular con una victoria, pero una vez más les ganó la presión y terminó empatando 1-1 con Santos Laguna, gracias a un autogol porque hoy los delanteros de los universitarios salieron con la pólvora mojada.Con este marcador, el conjunto de David Patiño aseguró el tercer puesto y al llegar a 30 puntos se medirá a Tigres, tentativamente jueves y domingo, a reserva de que se den a conocer este lunes los horarios oficiales.En cambio, los Guerreros no perdonaron y al 24’ abrió el marcador Jonathan Rodríguez. Al 57’ llegó el 1-1 por conducto de un autogol de Matheus Doris, quien no hizo caso de la indicación del portero Orozco y terminó clavando la igualada con un cabezazo.Todavía en la recta final, Pumas buscó la victoria, pero el gol no se le dio y con esta igualada le dieron forma a la Liguilla.El conjunto de casa no pudo demostrar que su estadio pesa, pues a lo largo de la Fase Regular sólo pudo conseguir dos triunfos y ahora tendrá que hacer algo para poder aprovechar la ventaja de cerrar en el Estadio Olímpico Universitario.Para el complemento, los auriazules salieron con toda la actitud para encontrar el resultado que los llevara a librar la derrota y Pablo Barrera volvió a fallar frente al arco Jonathan Orozco.Al 57’ llegó el 1-1 por conducto de un autogol de Matheus Doris, quien no hizo caso de la indicación del portero Orozco y terminó clavando la igualada con un cabezazo.Todavía en la recta final, Pumas buscó la victoria, pero el gol no se le dio y con esta igualada le dieron forma a la Liguilla.

