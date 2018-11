Declinan Nativos de Liga Estatal de Basquet

‘No se va a armar’, fue la respuesta tajante de Ángel Máynez, presidente del Club Nativos, con respecto a la participación de este equipo en la temporada 2019 de la Liga de Basquetbol Estatal.El directivo no profundizó en el tema, y solamente comentó que el día de hoy emitirá un oficio, en el que dará a conocer los pormenores de la declinación del club juarense de intervenir en la justa estatal para el próximo año.Semanas antes, Máynez había manifestado el interés que tenían por participar en la campaña venidera, pero también señaló que estaban a la espera de una reunión con el alcalde Armando Cabada, en la que se le presentaría el proyecto, para lograr su respaldo.“Ahorita tentativamente tenemos dos patrocinadores firmados, pero nos falta todavía presupuesto. Como lo comenté desde un inicio, la intención nuestra es hacer un equipo competitivo y no solamente que entre a participar”, manifestó.Ahora, la única posibilidad de que en enero de 2019 Ciudad Juárez se reincorpore a la actividad de la Liga Estatal depende del Club Indios, ya que el panorama se le comienza a acomodar.Marco Licón, vicepresidente de la Promotora Deportiva JRZ, que está al frente de Indios, había declarado que ellos no jugarían en una plaza donde existiera otro equipo. Con la baja de Nativos este punto ha quedado resuelto.“No habrá una dualidad de equipos; si no contamos con la certeza de ser los únicos, no vamos a participar. Las condiciones no nos favorecen y preferimos esperar a que los tiempos y momentos se nos den”, expresó Licón.El dirigente de Indios también expuso que otro de los motivos que los llevaron a decidir no participar, es la falta de un inmueble, al no tener la certeza de poder utilizar el gimnasio Josué ‘Neri’ Santos, tema que se tendrá que ver con el alcalde.Los últimos dos años la constante del basquetbol fronterizo ha sido la exportación de jugadores y entrenadores a otros municipios del estado, debido a que aquí los proyectos se detienen o desaparecen por la falta de recurso.La temporada pasada Ciudad Juárez no contó con representación en la Liga Estatal, luego de la negativa del Club Indios y Club Tarahumaras.