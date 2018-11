Ciudad de México— Los tres capitalinos no fallaron y encabezarán la fiesta grande de la Liga MX.Que Cruz Azul, América y Pumas se mantuvieran en los primeros sitios de la clasificación fue una constante durante el torneo, y ahora tomarán la voz de mando en la Liguilla del Apertura 2018.La Máquina luce como favorito al título después de haberse mantenido en la primera posición en 12 de las 17 jornadas del campeonato. Su rival será el Querétaro que en el último suspiro logró colarse a la siguiente fase después de haber vencido al Necaxa y con la fortuna de que Pachuca y Monarcas no ganaron sus respectivos duelos.El juego de ida sería el miércoles en Querétaro, mientras que el sábado volverían al Estadio Azteca tras la remozada que tuvo esta semana.Las Águilas, que fueron escoltas de Cruz Azul en siete fechas y primer lugar en dos, golearon al Veracruz para afianzarse en el segundo sitio de la tabla de posiciones. Ahora volverían al Nemesio Diez, donde vencieron a Tiburones, el jueves anteriuor y cerrarían en el Coloso de Santa Úrsula el domingo.Los del Pedregal, que no abandonaron durante todo el torneo los puestos de Liguilla, igualaron con Santos, lo que les permitió a ambos llegar a 30 puntos y superar por diferencia de goles a Tigres, a quien enfrentarán primero en el volcán, el jueves, para cerrar el domingo en Ciudad Universitaria.Por su parte, Santos quedó en la cuarta posición y se medirá con Monterrey, primero en la Sultana, posiblemente el miércoles, y el sábado en el TSM.

