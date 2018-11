Otra de Tom

East Rutherford, Nueva Jersey— Tom Brady estableció otro record en la NFL, como es costumbre.El mariscal de los Patriotas de Nueva Inglaterra estaba muy emocionado de obtener otra victoria.Brady lanzó dos pases para anotación y se convirtió en el líder en cuanto al total de yardas de pases en la temporada regular y en los partidos de playoff, además de conseguir que los Patriotas derrotaran a los Jets de Nueva York por marcador de 27-13, este domingo.“Sólo victorias, para eso estamos aquí. Estoy tratando de conseguir todas las que pueda”, comentó Brady.Así es, el cinco veces campeón del Super Bowl ha logrado muchas.Con la más reciente, los Patriotas, que tienen un récord de 8-3, obtuvieron su décima octava temporada consecutiva con un récord de .500 o mejor.Esa cifra ocupa el segundo lugar en la historia de la NFL, después de Dallas, que logró 21 seguidas de 1965 a 1985.En sus tres partidos anteriores, Brady sólo logró un lanzamiento para anotación, sin embargo, conectó con Rob Gronkowski y Julian Edelman en contra de los Jets, sus rivales del Este de la Conferencia Americana que tienen un récord de 3-8.El mariscal de los Patriotas completó 20 de 31 pases para 283 yardas, acumulando 79 mil 416 en su carrera.También llegó a las 3 mil yardas de pases por décima sexta temporada consecutiva, empatando con Peyton Manning en el segundo lugar en la historia de la NFL, detrás de los 18 de Brett Favre.Todo eso sucedió después de no asistir a la práctica del viernes debido a que estaba enfermo, durante la semana también jugó limitadamente ya que le dolía una rodilla.“Yo prefiero estar bien de salud y practicar todo el tiempo”, aseguró Brady.“Pero ése no fue el caso”.Ahora se encuentra mucho mejor.El novato Sony Michel corrió para 133 yardas y logró una anotación, siendo el mejor número que ha tenido en la temporada, los Patriotas tuvieron 215 yardas de acarreos –habiendo respondido bien al desafío de la ofensiva del entrenador Bill Belichick.“Ya hablamos acerca de ser consistentes semana tras semana”, comentó Michel, “además de jugar al estilo de los Patriotas, tener contacto físico, correr con el balón, lanzar el balón y controlar la línea de golpeo”.Los Patriotas, que venían de una derrota por marcador de 34-10 ante Tennessee hace dos semanas, evitaron su segunda racha perdedora de dos partidos en la temporada –algo que la franquicia no había experimentado desde el 2015.Nueva Inglaterra, que mejoró su récord como visitantes a 3-3, ha ganado cinco partidos seguidos en la serie contra Nueva York y ocho de los últimos nueve.Debido a que el novato Sam Darnold de los Jets no pudo jugar debido a una lesión en el pie, el relevo Josh McCown de 39 años, fue el titular por segunda ocasión consecutiva –convirtiendo este partido en el segundo combo más veterano de mariscales con 80 años, 258 días, en compañía de Brady, quien tiene 41 años y juega para Nueva Inglaterra.En el 2007, sólo Vinny Testaverde de Carolina de 44 años y Favre de Green Bay de 38 años han sido la combinación más antigua con 82 años y 44 días de edad.Brady sacó lo mejor de McCown en este partido, aunque le tomó hasta el final de la segunda mitad para que los Patriotas lograran aventajar en el marcador.

