Prohibido perder

En la segunda semana de la temporada, cuando los Empacadores y los Vikingos se enfrentaron, el resultado fue un inusual empate, en el que ambos equipos fallaron intentos de gol de campo que les hubieran permitido ganar el partido.Dos meses y medio después, ninguno de los dos conjuntos puede dilapidar más oportunidades.La recta final de temporada está a la vista, y tanto Green Bay como Minnesota lucen rezagados respecto de los Osos de Chicago (8-3), que derrotaron el jueves 23-16 a los Leones de Detroit para llegar a cinco triunfos en fila e instalarse cómodamente en la punta divisional.Hoy por la noche, los Empacadores (4-5-1) y los Vikingos (5-4-1) requieren con urgencia de una victoria que les permita mantenerse a una distancia accesible y dentro el panorama de postemporada en una apretada Conferencia Nacional.Después de finalizar la campaña de 2017 como la mejor defensiva de la NFL, los Vikingos han tenido problemas en ese aspecto durante el presente año. Han permitido 29 puntos en promedio en sus cuatro derrotas y el empate de 29-29 ante los Empacadores. En contraste, sólo han aceptado 16 unidades por encuentro en sus cinco triunfos.Para esta temporada, Minnesota firmó con el mariscal Kirk Cousins un contrato por tres años y 84 millones de dólares –todos garantizados. Cuenta además con la explosiva dupla de receptores formada por Adam Thielen (85 recepciones, mil 13 yardas y siete anotaciones) y por Stefon Diggs (71 recepciones, 713 yardas y cinco touchdowns).No obstante, el éxito y las esperanzas de Minnesota empiezan con su defensiva.En especial en contra de Aaron Rodgers.El mariscal de los Empacadores llega al duelo con 26 pases de touchdown y sin intercepciones en sus últimos 10 compromisos ante rivales divisionales. Sin embargo, Green Bay sólo tiene un triunfo en sus últimos seis enfrentamientos ante los Vikingos.Y la sola presencia de Rodgers no ha sido suficiente para darle consistencia ni contundencia a un ataque que sólo tiene dos encuentros de más de 30 puntos en la temporada y que ha perdido tres de sus últimos cuatro juegos para quedarse con un margen mínimo de error en su intento por volver a la postemporada luego de dos años de ausencia.“Definitivamente no esperábamos estar donde estamos, pero ésa es nuestra marca”, reconoció Rodgers. “Tampoco pienso que ninguno de nosotros esté fuera del panorama en la división”.El equipo que caiga hoy probablemente lo estará.Acereros en BroncosDespués de un titubeante inicio de campaña que los llevó a tener una marca de 1-2-1 y una enorme cantidad de dudas en el costado defensivo, los Acereros de Pittsburgh (7-2-1) viajan a Denver, donde buscarán hoy su séptima victoria consecutiva.Águilas en GigantesSi las Águilas quieren tener una respetable actuación después de su primer título de Super Bowl, llegó el momento de hacerlo.Han perdido tres de los últimos cuatro partidos, han perdido la posesión del balón muy seguido y no han logrado hacer jugadas defensivas importantes.Están muy diezmados física y psicológicamente, tienen un récord de 4-6 y hoy van a recibir a los Gigantes de Nueva York.Con seis semanas de tener un récord de 1-0 podría ser suficientemente bueno para ganar el Este de la Conferencia Nacional, en la que están debajo de Washington por dos partidos y Dallas por uno.A las Águilas les quedan dos partidos contra los Pieles Rojas y uno contra los Vaqueros, antes quienes perdieron en Filadelfia.Nueva York ha ganado dos seguidos y ha gozado de una tranquilidad temporal en las redes sociales y en los tabloides respecto a las quejas acerca de Eli Manning.Halcones Marinos en PanterasEl ganador podría colocarse en una sólida posición para llegar a ser comodín.Ni los Halcones Marinos ni las Panteras están en posibilidades de alcanzar a los líderes de la División, los Carneros y los Santos, respectivamente.Si pierden los Halcones Marinos, Los Angeles podría apoderarse del Oeste de la Nacional.Carolina ha perdido dos partidos seguidos de formas totalmente diferentes, una paliza por Pittsburgh y luego una derrota por un punto ante Detroit.Acereros en BroncosÉsta es una demostración de que un contendiente que juega muy mal –pésimo en ocasiones– puede seguir ganando.Los Acereros hicieron eso la semana pasada en Jacksonville, un partido que podría catapultarlos a cosas mejores en la División que ya controlan.Antonio Brown está empatado en cuanto al liderazgo de la Liga con 11 recepciones para anotación y tiene por lo menos una atrapada para anotación en ocho partidos consecutivos.Si hoy logra una recepción para anotación, Brown podría empatar con Lance Alworth y A.J. Green.Delfines en PotrosUn par de equipos de .500 que se dirigen en direcciones opuestas.El Delfines se están tambaleando y vienen de un descanso después de tener derrotas en tres de cuatro partidos, aunque esperan tener de regreso al mariscal titular Ryan Tannehill, después de recuperarse de una lesión en el hombro.La ofensiva de Miami ha tenido nueve períodos sin una anotación.Indianapolis es uno de los equipos más hábiles de la NFL.Patriotas en JetsEs justo lo que necesitan los descontrolados Jets, que Tom Brady y los muy molestos Patriotas les hagan una visita.Nueva Inglaterra jugó pésimo en Tennessee antes de su descanso, pero no fue parecido a lo pésimo que jugaron los Jets en su derrota ante Buffalo.Aunque los Patriotas están en posibilidades de conseguir el título del Este de la Conferencia Americana, de hecho sería el décimo, se ha intensificado la presión sobre Todd Bowles, el entrenador de los Jets.Nueva York ha perdido cuatro partidos seguidos.Jaguares en BillsLos Jaguares tuvieron la oportunidad de cambiar su decepcionante temporada cuando aventajaron en el marcador a Pittsburgh por 16-0, la semana pasada.Pero no lo lograron, y ahora se intensificaron las dudas acerca de la seguridad del staff de entrenadores y del mariscal Blake Bortles.Aunque Jacksonville ha perdido seis seguidos, el resto de su programación de partidos va a ser todo menos difícil.Cardenales en CargadoresLos Cargadores desaprovecharon la oportunidad de lograr el empate en el Oeste de la Conferencia Americana con algunos señalamientos sospechosos de jugadas y una mentalidad tardía de jugar para no perder en contra de Denver.Aunque están en una forma excelente para lograr un lugar en el playoff, particularmente si Philip Rivers toma mejores decisiones, ya que está en juego un partido.Rivers ha logrado 23 pases para anotación y ha lanzado por lo menos 25 en 10 temporadas consecutivas.Raiders en CuervosJoe Flacco no jugará contra Cincinnati, mientras que Lamar Jackson, quien fue elegido en la primera ronda, utilizó el juego terrestre en la posición de mariscal, algo que Flacco no hará cuando regrese.Los Cuervos realizaron acarreos para 265 yardas, mientras que Jackson corrió 27 veces para 117 yardas, Gus Edwards logró 115 yardas por tierra y ambos novatos lograron siete primeras oportunidades para anotar.“Él realizó 27 acarreos y ¿saben qué logró?, ganó el partido. Se esforzó mucho, hay que celebrar eso y seguir adelante”, comentó el entrenador John Harbaugh.Cafés en BengalíesLos Bengalíes se encuentran diezmados por las lesiones y parece que van a tener otra temporada decepcionante.Aunque si logran una victoria hoy podría mantenerlos en la competencia de los comodines.Ninguno de estos equipos ha jugado muy defensivamente, así que, aunque este partido no será un enfrentamiento entre los Jefes y los Carneros, podrían mantener iluminado el tablero de anotaciones.49sre en BucanerosNo hay mucho que recomendar aquí.Mike Evans, el receptor de los Bucaneros tiene 957 yardas de recepciones y puede unirse a Randy Moss, miembro del Salón de la Fama que lo logró en seis temporadas seguidas y a A.J. Green en cinco, siendo los únicos jugadores en la historia de la NFL que tienen por lo menos mil yardas de recepciones en cada una de sus primeras cinco temporadas.Piensa lograrlo en contra de los 49s si Jameis Watson regresa como mariscal titular o si se va Ryan Fitzpatrick.Empacadores en VikingosSerá otra aparición en horario estelar para los Vikingos, quienes tienen un récord de 0-3 en los partidos nocturnos.Ambos equipos están tratando de alcanzar a los Osos, por supuesto, y también tienen la aspiración de ser comodines.Si Minnesota no encuentra cómo utilizar el juego terrestre, es probable que esté condenado a irse a casa en el mes de enero, ocupa el 31er lugar.La semana pasada, Green Bay permitió 173 yardas de acarreos ante los Halcones Marinos.Green Bay no tiene ese problema.Aaron Jones, quien no pudo lograr el empate a principios de la temporada entre estos equipos debido a que fue suspendido, tiene 342 yardas de acarreos y cuatro anotaciones en los últimos cuatro partidos, además de 12 recepciones de 100 yardas y una anotación.Titanes en TexanosLos Texanos no sólo han ganado siete partidos seguidos, sino que dominan el Sur de la Conferencia Americana, y eso se ha convertido en un factor para un posible descanso en el playoff.Necesitarán realizar un excelente trabajo en ambos lados del balón.J.J. Watt ha tenido una impresionante recuperación después de haber desperdiciado dos temporadas con 10 capturas y una presencia sin parar alrededor del balón.Podría ser particularmente destructivo si los Titanes utilizan a Blaine Gabbert en lugar del mariscal titular, Marcus Mariota, quien está lesionado.Los Titanes han sido alocadamente inconsistentes.