América, sublíder

Ciudad de México.- Con tres goles en los primeros 30 minutos, América aplastó ayer 4-1 a Veracruz para amarrar el segundo puesto en la siembra de la Liguilla del torneo Apertura mexicano.El colombiano Roger Martínez movió primero las redes a los dos minutos y los argentinos Guido Rodríguez y Emanuel Aguilera le siguieron a los ocho y 26, respectivamente.El ecuatoriano Renato Ibarra agregó un tanto de tiro libre a los 69 para las Águilas, que no pierden desde la sexta fecha. Gracias a esa racha, los azulcremas acumulan 33 puntos y no se moverán del segundo sitio sin importar lo que ocurra en el resto de la 17ma y última fecha de la fase regular.Su rival en los cuartos de final se conocerá cuando concluya la jornada.El chileno Bryan Carrasco descontó a los 16 por Veracruz, que sufrió su undécima derrota del campeonato y terminó el torneo con apenas 10 puntos, en el fondo de la clasificación.El encuentro se realizó en el Estadio Nemesio Diez de Toluca porque el césped del Estadio Azteca está siendo tratado para albergar los encuentros de Liguilla.El mal estado de la cancha provocó la cancelación de un partido de la NFL entre los Carneros de Los Angeles y los Jefes de Kansas City.GALLOS EN LA LIGUILLACon un tanto del zaguero paraguayo Miguel Samudio en la primera mitad, Querétaro se metió a la Liguilla al vencer 1-0 a Necaxa.Samudio consiguió su anotación a los 16 minutos y eso le bastó a los Gallos Blancos, que cerraron la temporada con una racha de tres partidos sin derrotas.Querétaro alcanzó los 26 puntos para eliminar a Morelia y adueñarse del último puesto.Los Gallos Blancos se medirán ante el líder Cruz Azul en una de las series de los cuartos de final.Necaxa terminó con 14 unidades, en la 16ta posición.LOS TUZOS NO PUDIERON CON SU HERMANOEn León, en un partido entre dos equipos que pertenecen al mismo dueño, con un gol del argentino Mauro Boselli, León empató 1-1 ante Pachuca, que dejó ir la oportunidad de avanzar a la Liguilla.El argentino Franco Jara adelantó a los Tuzos a los 26 minutos, pero Boselli decretó la igualdad a los 30.Pachuca, que requería el triunfo para avanzar, terminó el torneo con 24 puntos, en la décima posición.León concluyó con 17 unidades, en el 13er peldaño.RAYADOS ESCALA POSICIONESCon tantos de los argentinos Nicolás Sánchez, Rogelio Funes Mori y uno más de Luis Madrigal, Monterrey se impuso 3-1 sobre el Atlas para escalar al tercer puesto de la tabla.Sánchez convirtió un penal a los 25 y Funes Mori agregó un tanto a los a los 56 para Rayados, que acumula 30 puntos y se coloca provisionalmente en el tercer escalón.Madrigal selló la cuenta a los 79 para Monterrey, que espera el resultado del encuentro entre Pumas y Santos para conocer su posición final.Atlas terminó con 11 unidades, en el penúltimo puesto.RUGE TIGRES AL FINALLuis Rodríguez anotó un gol sobre la hora y Tigres derrotó a domicilio a Chivas por 1-0 para ascender provisionalmente al cuarto puesto de la Liguilla.Rodríguez anotó con un disparo de media distancia a los 90 para darle el triunfo a los universitarios que esperan resultados de hoy para conocer a su rival en la Liguilla.Chivas se despidió del torneo en la undécima posición con 20 puntos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.