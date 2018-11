Destaca la fuerza

Feliz por la victoria sobre Bravos FC Juárez y el pase a la final del Apertura 2018 en su primera aventura como técnico en el futbol mexicano, el timonel argentino Diego Armando Maradona destacó que a pesar que la montaña era dura, los Dorados de Sinaloa tuvieron piernas para subirla y libraron el escollo sobre el líder general de la competencia.Camisetas al cuello del portero Gaspar Servio y del atacante Vinicio Angulo y una agitada respiración a su llegada a la sala de prensa, Maradona indicó que en su momento dialogó con Juan Pablo Santiago, director deportivo del equipo, con su auxiliar Luis Alberto Islas y algunos jugadores, sobre la dificultad de llegar a la final del Apertura 2018.“Decíamos que era dura la montaña, pero teníamos piernas para subirla y hoy –ayer–, el equipo tuvo eso, piernas, corazón y no necesitó de que nadie haga nada, porque nos cuidó un montón, porque a un punto de vista y a punto de vista del equipero, en la televisión, es mano del nueve –de Leandro Carrijo–, después dicen que cobró penal, pero del árbitro –Jonathan Hernández– no voy a hablar porque ya está, ya ganamos nosotros”, expuso.Maradona, quien surgió como jugador de las Cebollitas de ViIla Fiorito y triunfó en Italia con el Nápoles y fue pieza fundamental en la obtención del título para Argentina en el Campeonato Mundial de Futbol en ‘México 1986’, manifestó que la clave para eliminar a Mineros Zacatecas, en cuartos de final, y ahora a Bravos en semifinales, es el trabajo que realizan en la semana.“La clave la vas a tener que buscar en la semana, el trabajo. El trabajo de estos chicos que los tengo a hielo por todos lados, a tirones por todos lados, muchos jugadores que sienten el cansancio de tener en la cabeza tener que ganar, tener que darle una satisfacción al hincha y creo que ese es el secreto nuestro y callarnos la boca porque dijeron que yo no era técnico, que no podía dirigir, que me lo venga a decir en la cara, que le muestro mi carnet de técnico porque no es el primer equipo que agarro”, declaró.El autor del ‘Factor Maradona’ afirmó que no hace magia, sólo trabajo, disciplina, felicitó y dio un 10 a sus jugadores por el coraje, por los cojones y por jugar en una cancha contra todo mundo y tener la valentía de enfrentarlo.Maradona admitió que sintió un retumbe importante en la cabeza luego del gol de penal de Carrijo y sintió que una luz se abría para los Bravos, pero los Dorados tuvieron la fortaleza mental para mantener el resultado.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.