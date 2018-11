Sentimientos encontrados

Dolido, impotente y frustrado por la eliminación en semifinales ante Dorados Sinaloa en su primer torneo al frente del FC Juárez por global de 2-1 y a la vez satisfecho y orgulloso de sus jugadores, el director técnico Gabriel Caballero afirmó que los Bravos fueron mejores en los dos partidos, merecían más de lo que obtuvieron y simplemente no les alcanzó.“Una cosa es lo que se hizo durante el torneo o durante todo el torneo que fue muy bueno, otra cosa es la fase esta de semifinal que la verdad merecimos más de lo que pasó, pero así como cuando se gana hay que reconocer el triunfo, también hay que saber perder y hoy –ayer– nos tocó”, mencionó.Para el timonel, la diferencia en este juego de 180 minutos fue el gol ‘de más’ que les anotaron en Culiacán, donde los Bravos debieron haber metido alguno, dijo.“Hoy –ayer– se insistió y se buscó por todos los medios, hicimos un gran partido y no alcanzó. La verdad que me siento muy satisfecho por lo que hicieron los muchachos, por el esfuerzo que hicieron el día de hoy –ayer–, por lo que hicieron durante todo el semestre y a pensar en lo que viene”, expuso.Indicó que cuando no se consigue el resultado deseado en la cancha, siempre algo falta.“Siempre algo faltará. Es lógico que cuando no se consigue el resultado esperado, se sienta que falta algo, pero creo que se buscó, se intentó en todo momento, dominamos el partido totalmente, pero no pudimos hacer el segundo gol”, expuso.Caballero reconoció la actuación de Gaspar Servio, portero de Dorados Sinaloa.“Se comportó bien el arquero, sacó pelotas muy importantes y aprovecharon ese dos a cero que traían para defenderse a muerte y bueno, no nos alcanzó. Ideas, puede ser, siempre puede faltar. Veníamos con varios jugadores muy golpeados que sin embargo, quisieron estar y querían estar y dieron su máximo, entonces, yo estoy agradecido con ellos y me siento realmente orgulloso del equipo que formamos”, expuso.Aseguró que en el Clausura 2019 estará con los Bravos, regresarán más fuertes, volverán a la Liguilla y pelearán por el ascenso. (Sergio Arturo Duarte)