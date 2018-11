Muestra Bivol dominio

El ruso Dmitry Bivol dominó al veterano Jean Pascal y retuvo la faja semicompleta de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) anoche en Atlantic City, al ganar claramente por decisión unánime.El primer asalto arrancó con Bivol manteniendo una guardia apretada mientas lazaba su jab de izquierda al constante movimiento de Pascal. Un derechazo potente a la cara de Pascal lo puso contra las cuerdas y en grandes aprietos, que fue seguido de una derecha poderosa que si no fuera por la campana le hubiera traído mayores complicaciones.En el segundo asalto la derecha continuaba poniendo mal a Pascal, todo el asalto que no veía cómo responder a un Bivol que le seguía abriendo la defensa con cortos de izquierda que aterrizaban completos en la cara del canadiense.Bivol continuó en el tercero dándole literalmente una paliza a un Pascal que no veía herramientas para poder frenar el vendaval de golpes del campeón mundial. El jab seguido de la recta de derecha era la humilde pero efectiva herramienta del joven campeón ruso.Ya en el quinto, Pascal trató de iniciar una ofensiva lanzándose sobre Bivol tranquilamente asimiló. Y gana el asalto. Bivol se veía completamente fresco sin contratiempos en el pleito.El sexto fue más de lo mismo con Bivol tranquilo, comandando por su espigado jab de izquierda seguido de la misma derecha que seguía dándole la pelea amplia a Bivol.Ni colectando puntos hasta el final se podía ver a Pascal ganar la pelea, obligándolo a abrirse para recibir mas castigo al cuerpo haciéndolo tiro al blanco para el campeón que pareció estuvo haciendo una sesión de guanteo.Al comenzar el octavo asalto Pascal sorprendió a todos conectándole un volado de derecha seguido de un gancho al cuerpo a la cara de Bivol, que hizo despertar a todo el público en el Hard Rock Arena. Bivol lo logró detener con dos fuertes rectos de derecha que lo pusieron nuevamente en malas condiciones obligándolo a amarrar.Pascal trataba de usar movientes laterales buscando puntos donde poder capitalizar y terminar de un solo golpe a un Bivol que no daba signos de cansancio o detenerse en el noveno.El décimo fue un mejor asalto para Pascal, al irse al cuerpo a cuerpo y usando una agresividad efectiva pero que no le fueron suficiente para cambiar el rumbo del encuentro.En el once, Bivol se dedicó a caminar educadamente el ring y elegir golpes que le hicieron ganar el asalto contra Pascal que ya obviamente no tuvo más que ofreceré ante la superioridad del joven campeón.En el doce, los dos peleadores ya uno con la pelea en el bolsillo y el otro esperando el último campanazo se fueron al final de las tarjetas para recibir la decisión del juez Grant 117-111 y los jueces Lander y Ortiz 119-109 todos a favor del todavía campeón mundial semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo Dmitry Bivol, ahora con un récord de 15-0, 11 nocauts. Pascal, en cambio, dejó su palmarés en 33-6-1, 20 nocauts.

