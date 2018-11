Madrid.- El cuestionado delantero Ousmane Dembélé salvó de la derrota al Barcelona con un tanto agónico, para salir ayer con un empate 1-1 en su visita al Atlético de Madrid para mantenerse en la cima de la Liga española.Dembélé, quien no fue convocado la jornada anterior debido a problemas de indisciplina, mandó a las redes un pase del astro argentino Lionel Messi a los 89 minutos, en la acción más clara que generó el Barça en todo el partido.Diego Costa rompió una racha de 18 partidos ligueros, a lo largo de nueve meses, sin hacer un tanto para darle la ventaja la ventaja transitoria al Atlético con un remate de cabeza a los 77.El Atlético tendrá que seguir esperando por una victoria ante los azulgranas en el torneo doméstico. Los colchoneros no derrotan al Barça por la liga desde 2010, desde antes de que llegara el técnico argentino Diego Simeone.“A partir del minuto 80, cuando vamos ganando 1-0, el partido parecía que se ponía de nuestro lado y en una jugada desafortunada ha venido su gol y se da un empate que dentro de lo que cabe nos sabe a poco”, dijo el mediocampista colchonero Koke.El Barsa salvó su liderato al llegar a 25 puntos, uno más que el Atlético, tras 13 partidos.A primera hora, Eibar ofreció una cátedra en su campo para golear 3-0 al Real Madrid y propinarle su primera derrota como entrenador merengue al argentino Santiago Solari.En el Estadio Wanda Metropolitanto, el Atlético-Barcelona fue de trámite trabado hasta el tanto de Costa y lo más emocionante había sido una llamada a los jueces del sistema de videoarbitraje (VAR) para saber si una mano de Arturo Vidal, el volante chileno del conjunto visitante, debía ser revisada para ver si se decretaba un penal a los 75.Costa rompió su maleficio sin goles con un certero remate que no pudo desviar el arquero Marc-André Ter Stegen y minutos después llegó el cambio que mandó a Dembélé al campo en busca del empate.

