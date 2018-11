Brady no entrena y es duda ante Jets

Foxborough, Massachusetts.- El mariscal Tom Brady no participó ayer en el último entrenamiento de los Patriotas de Nueva Inglaterra previo al partido de mañana contra los Jets de Nueva York y está en duda para jugar.Brady, de 41 años y tres veces Jugador Más Valioso de la NFL, se lastimó la rodilla cuando se resbaló tras recibir un pase en el último partido que disputaron, la derrota ante Tennessee, el 11 de noviembre. Se le asignó para actividad limitada en la práctica del miércoles; el equipo no entrenó el jueves en el Día de Acción de Gracias.Desde que quedó como titular cuando Drew Bledsoe se lesionó en el segundo partido de la temporada de 2001, sólo una vez Brady ha quedado fuera por una lesión. Eso fue cuando sufrió un desgarro en la rodilla en la primera fecha de 2008 y se perdió el resto de la temporada.También se perdió los primeros cuatro partidos de la temporada de 2016 al purgar una suspensión por su participación en una trama del equipo para desinflar balones.“Cuando un jugador de su talla (queda descartado) hay que estar más alertas y preparados, y simplemente jugar al máximo de tu habilidad y todo lo demás”, declaró el ala cerrada Rob Gronkowski.Muere fundador de TexanosHouston.- Robert ‘Bob’ McNair, el multimillonario fundador y dueño de los Texanos de Houston, falleció ayer. Tenía 81 años.McNair, uno de los propietarios de mayor influencia en la NFL, había luchado con la leucemia y carcinoma espinocelular en años recientes.El equipo no ha revelado de momento la causa de muerte, pero informó que McNair falleció en Houston en la compañía de su esposa Janice y miembros de su familia.Cuando Houston perdió la franquicia de los Oilers a Tennessee después de la temporada 1996, McNair se fijó la misión de devolver la NFL a la ciudad.Creó Houston NFL Holdings en 1998, y el 6 de octubre de 1999 recibió la franquicia 32 de la Liga.

