'Sí cuentan'

Para Edy Brambila, hombre clave en el medio campo de los Bravos FC Juárez, junto a Gabriel Hachen, Diego Armando Maradona sí es un factor en la marcha ascendente de Dorados Sinaloa tanto en resultados como en su nivel futbolístico y en su calificación a la Liguilla.“Debe de ser un factor para ellos, no sé qué esté haciendo, si cosas buenas o malas, es su entrenador. Como el nuestro –Gabriel Caballero– es factor para que nosotros hayamos estado en esa posición, hayamos logrado grandes cosas, siempre es factor el entrenador en cada equipo”, manifestó.Enfatizó que sumado a la estrategia y táctica que Caballero y su cuerpo técnico diseñarán para planear el partido de esta tarde, estarán las ganas y la motivación de los Bravos en el terreno de juego.“Ya el ‘profe’ y su cuerpo técnico sabrán por dónde planear el partido, entonces, la estrategia que ellos busquen, más las ganas, la motivación que tenemos se puede dar una buena combinación para sacar el resultado ése”, manifestó.Brambila, playera 10 del FC Juárez, resaltó que los Bravos pueden remontar el marcador de dos goles en contra y tienen la mente puesta en ello.“Sí, por supuesto, obviamente tenemos que tener la mentalidad puesta en los objetivos que tenemos, no por haber caído, haber tropezado en un partido de ida, tenemos que pensar que no se puede. Tenemos que saber que si remontas un partido así estás hecho para grandes cosas, entonces el sábado lo estamos esperando con muchas ansias”, expuso.El mediocampista del FC Juárez declaró que los Bravos tendrán que salir con todo, ofensivos, esta tarde.“Buscando el partido, buscando lo que queremos conseguir. No podemos desesperarnos, tampoco podemos tirar todo de a una pensando que si te hacen un gol se convierte cada vez más difícil, entonces son 90 minutos que tenemos que planearlos muy bien”, expuso.Indicó que el miércoles anterior en el juego de ida que perdieron 2-0, a los Bravos les faltó hacer muchísimas cosas dentro de la cancha.“No puedo decir exactamente qué, pero seguramente hicimos algo mal, ellos hicieron cosas muy buenas, entonces, de las cosas que nos faltaron, tenemos que hacerlas bien el sábado”, afirmó.El jugador destacó el apoyo que le brindan los aficionados que asisten al estadio a los Bravos.“La afición espectacular, casi ha llenado el estadio, el partido pasado –contra UdeG– lo vimos, obviamente la gran motivación de ellos y el empuje hace que te haga pensar que puedes empatarlo, lo terminamos empatando al 80 más o menos el partido pasado, avanzamos y me parece que es muy posible la remontada”, expuso.Manifestó que ante el dos a cero en contra, los Bravos tiene que darlo todo, sí o sí.

