Intentará UTEP domar a los Lobos

El equipo de basquetbol varonil de UTEP tiene otra prueba de fuego esta noche cuando visite a los Lobos de la Universidad de Nuevo México. Los Mineros van por su segundo triunfo al hilo y primero en calidad de visitantes.‘Paul (Weir) ha hecho un gran trabajo al revitalizar el programa’, dijo Rodney Terry, entrenador de UTEP, en relación al coach de los Lobos. ‘Sus jugadores mayores que regresaron y los jugadores principales que heredó realmente hicieron una diferencia en su programa hace un año. Él está en su segundo año y están jugando de manera muy similar a como lo hicieron el año pasado. Han agregado un par de transferencias que son jugadores realmente buenos: Vance Jackson viene de UConn, y (Anthony) Mathis está de vuelta, un muy buen tirador de tres puntos.’Los Mineros jugarán en UNM por primera vez desde 2016, mientras que los dos equipos se medirán por 144ª vez durante esta longeva rivalidad.UTEP derrotó a Nuevo México la temporada pasada en El Paso, 88-76, mientras que los Lobos superaron a los Mineros, 78-77, el 7 de diciembre de 2016 en Albuquerque.Los lobos lideran la serie de todos los tiempos 77-66. UTEP ganó por última vez en The Pit el 6 de enero de 2008, una victoria de 73-60."Cada vez que vas a jugar en The Pit, sabemos que será un lugar difícil de jugar’, dijo Terry. ‘Tengo mucho respeto por su programa y mucho respeto por Paul y cómo dirige el programa.’La escuadra de Fresno State, dirigida por Terry, dividió sus dos juegos contra Nuevo México la temporada pasada, ganando 89-80 en Fresno, California, y cayendo en tiempo extra, 95-86, en The Pit para cerrar la temporada regular.Los Mineros vienen de ganarle 66-59 a Eastern New Mexico el pasado lunes, con 29 puntos y 11 rebotes de Evan Gilyard, mientras que Efe Odigie registró su segundo partido consecutivo de doble dígito con 17 rebotes y 14 puntos.

