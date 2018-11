Necesita... dos

No hay mañana, ante un desafío realmente importante que pondrá a prueba su capacidad y tamaño como equipo y un esperado lleno en el Estadio Olímpico Benito Juárez por la presencia del técnico argentino Diego Armando Maradona en esta ciudad, los Bravos FC Juárez tratarán de remontar el marcador adverso de dos goles que tienen contra Dorados Sinaloa, hoy en el juego de vuelta de las semifinales del Apertura 2018 a las 18:00 horas.Los dos equipos llegan a este duelo con momentos e inercias diferentes: los Bravos, líderes generales del torneo con 35 unidades, han perdido ‘punch’ y no han ganado en tres juegos en la Liguilla y en los últimos cinco cotejos sólo tienen un éxito.A su vez, los Dorados, quienes calificaron a la ‘fiesta grande’ en séptimo lugar con 22 unidades, vienen embalados y suman nueve juegos consecutivos sin perder desde el 22 de septiembre cuando cayeron 1-0 ante Alebrijes Oaxaca. En Liguilla tienen un empate y dos triunfos, el último el del pasado miércoles sobre el conjunto juarense.Autor de los dos goles en cuartos de final contra Leones Negros de UdeG, el delantero Leandro Carrijo anticipó un encuentro complicado, afirmó que los Bravos saben lo que tienen que hacer, por lo que deberán mantener la calma, tienen las condiciones para revertir el marcador y confió en que lo pueden hacer. “Tenemos 90 minutos para anotar goles, entonces no hay que desesperarse porque un partido termina con 90, 95 minutos y hay que pensar que pudiendo hacer los goles y no hay que definir que tenemos que hacer goles en los primeros minutos. Ya nos ocurrió hacer goles casi terminando el partido, entonces, por la capacidad que tenemos hay que confiar en que vamos a anotar”, dijo.Carrijo Silva adelantó que con la ventaja de dos goles en el marcador, los Dorados van a venir a jugar atrás.“Ellos, allá –en Culiacán, Sinaloa– ya estaban parados en tres cuartos de cancha y acá se supone que sí, que van a venir a encerrarse y a hacer tiempo”, expuso.Leandro afirmó que los Bravos deberán trabajar más el aspecto psicológico, el lado temperamental.“Ellos van a hacer de todo para sacarnos de la cabeza el objetivo que tenemos, que es hacer dos goles y mantener el cero atrás”, manifestó.Agregó que deberán manejar este tema y no ‘engancharse’ con los rivales. En torno a que en los últimos cinco juegos los Bravos, quienes casi finalizaron invictos en el rol regular, únicamente tienen un triunfo, comentó que los números siempre cuentan.“Pero también hay que es futbol y todo puede pasar. Por más que los resultados no fueran igual al principio de la temporada, ahí estamos todavía, hay oportunidad, hay chance de pasar”, afirmó. Leandro comentó que por ello no hay que contar lo que pasó, porque la Liguilla, es diferente. “Esto lo están viendo, entonces van a ver que podemos y vamos a sacar un resultado que nos va a dar el pase a la final”, expuso.La cuarteta arbitral estará integrada por Jonathan Hernández como juez central, Marco Antonio Bisguerra y Jorge Sánchez serán los asistentes uno y dos y Guillermo Pacheco, el oficial número cuatro.

