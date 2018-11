Requieren recobrar el orden

Usualmente titular en la lateral derecha del FC Juárez, Ricardo Chávez afirmó que esta tarde los Bravos tendrán que jugar a lo que saben para remontar y librar el escollo llamado Dorados de Sinaloa y avanzar a la final del Apertura 2018.“Tenemos que hacer un juego, no perfecto, pero jugar a lo que nosotros sabemos. Yo creo que en el juego de ida no se hicieron mal las cosas como para tener un resultado así, adverso, pero ya pasó. No podemos pensar en lo que pasó, sino pensar en lo que vamos a hacer ahora y es lo que tenemos que hacer”, declaró.Chávez Soto, quien pudiera reaparecer hoy por la banda, señaló que los Bravos deberán jugar bien para ganar y con orden, que es lo más importante.Sin victoria en tres partidos de Liguilla –dos empates y una derrota–, el defensor subrayó que el FC Juárez tendrá que jugar a lo que está acostumbrado, a ganar.“Éste es un equipo ganador, es un equipo con oficio, es un equipo que tiene experiencia, que sabe controlar mucho sus emociones durante los partidos que juega suelto, entonces tenemos que jugar sin presión. Tenemos que jugar con las ganas de sacar el resultado y nada más”, afirmó.Acerca de la falta de resultados positivos en esta fase final, argumentó que los encuentros son diferentes.“En sí los resultados en la Liguilla son diferentes, los partidos se plantean diferente conforme van pasando las fases, pero ahora tenemos que jugar a ganar, no importa que ellos vengan de una buena racha, nosotros de dos partidos empatados. Eso no importa, mientras que hagamos el futbol que sepamos hacer, el resultado va a ser bueno para nosotros”, expuso.Destacó que el mejor escenario para Bravos es anotar un gol al arranque del cotejo.“Ya a ellos se les vendría la presión encima ahora sí, pero nosotros tenemos que tener el orden que nos ha caracterizado durante todo el torneo, sin volvernos locos, ya habrá tiempo de empezar a hacer cosas diferentes”, apuntó.Recalcó que los Bravos tratarán de jugar esta tarde como lo han hecho en todos los partidos, con orden, tirados al frente y con buena defensa.

