Desdeña Maradona a la afición juarense

Custodiado y prácticamente cargado por dos personas, dada su imposibilidad para caminar por sí solo, quienes de manera prepotente y violenta le abrieron paso a empujones entre cerca de 30 seguidores que buscaban su autógrafo o una foto, Diego Armando Maradona, director técnico de Dorados Sinaloa, llegó anoche a esta ciudad donde hoy enfrentarán a Bravos FC Juárez en el juego de vuelta de las semifinales del Apertura 2018.Antes de lo previsto, minutos después de las 21:00 horas, aterrizó el vuelo que trasladó al equipo a esta frontera.Ataviado con los colores amarillo y negro de los Dorados, con lentes oscuros y una cachucha con la D al frente y las orejas cubiertas, Maradona ingresó a la sala de espera donde se había formado una valla.Justo cuando respondía algunas preguntas a la televisión local con su hablar muy poco entendible, sus guardias gritaron ‘lo van a tirar, lo van a tirar’ e iniciaron los empujones de parte de uno de ellos.Reunidos en torno al camión, molestos, los aficionados corearon ‘Bravos’, ‘Bravos’ y uno de ellos afirmó: ‘mañana se llevan tres –goles–’, a lo que el técnico respondió con un movimiento de brazos.Sentado en el asiento de en frente, recargado en el vidrio de la ventana, Maradona dio la espalda por varios minutos a la gente y una madre le reclamó su actitud.“Sin los aficionados no serían nada ustedes los futbolistas, nada, nunca, estás en un país que no es el tuyo”, externó.Javier Llausás, jefe del departamento de prensa del club, justificó el comportamiento del personal de seguridad y afirmó que no hubo orden de parte de los aficionados para que Maradona accediera a las firmas y fotos.Minutos después el timonel aceptó que Diego Ruvalcaba, un niño de 10 años, entrara al camión, se tomó una foto con él y le dio su autógrafo en un cuaderno, el único gesto de sencillez de Maradona que algunas personas celebraron con una porra y la frase: ‘Grande, Diego’.El pequeño mostró su foto y autógrafo, se dijo feliz por ello y comentó que como le ha dicho su papá, Maradona fue el mejor jugador del mundo.

