Maradona 'le saca'

Culiacán, Sinaloa— Las horas previas a su primera visita a Ciudad Juárez, donde hay una gran expectativa por verlo, Diego Armando Maradona, director técnico de Dorados Sinaloa, comentó que espera que los aficionados de Bravos FC Juárez y al futbol en general no lo puteen.“Falta que no me puteen –risas–, pero, no, yo voy a ir con mi equipo. Vamos a jugar un partido de futbol donde no veo que sea más metido que el que se metió hoy –miércoles–. Hubo bastantes, bastantes roces, pero así se juegan las finales, si no, el que no quiera jugar finales que se quede en la casa. Entonces, como yo, vengo preparando jugadores para finales y tuve algunas, entonces, lo deben de entender”, expuso.Bajo la premisa que en Dorados no va a prometer nada que no pueda cumplir, con la ventaja de dos anotaciones sobre Bravos FC Juárez, anticipó que no irán a Juárez este sábado a refugiarse en el Estadio Olímpico Benito Juárez en el juego de Vuelta, sino a ganar.“Ir a ganar como vamos a ganar a todos lados. No nos vamos a refugiar por estos dos goles que llevamos de ventaja”, aseveró.Manifestó que después del juego de ida, Dorados y Bravos se conocen muy bien y resaltó que en el segundo tiempo sus jugadores obligaron a los fronterizos a ir al frente.“Creo que nos conocemos más hoy, porque nosotros obligamos a ellos a que nos ataquen en el segundo tiempo y no tuvieron gol, entonces nosotros el sábado les jugaremos de acuerdo a las falencias que les veamos a ellos”, dijo.Maradona declaró que su auxiliar técnico Luis Alberto Islas ya tiene detectados las virtudes y los defectos del FC Juárez, escuadra a la que respeta.“No se puede descartar, al contrario, hay que tenerle todo el respeto del mundo”, externó.Como lo ha hecho en anteriores ocasiones, Maradona, al autor del célebre gol de la ‘mano de Dios’ destacó el talento y las virtudes del atacante ecuatoriano Vinicio Angulo, a quien consideró una perla y la pieza clave de Dorados.“Si él se pone las pilas y si él quiere, podría jugar en cualquier parte del mundo al futbol y ganar muchísimo”, aseguró.El campeón mundial con la selección de Argentina en ‘México 1986’ afirmó que los Dorados pueden ganar, empatar o perder, pero lo que no pueden perder es la dignidad por el trabajo cumplido hasta ahora.Con el triunfo sobre Bravos en Liguilla, ‘Pelusa’ tiene ahora tres juegos sin derrota en esta fase al frente de Dorados con dos triunfos y un empate.Sus números en ronda regular fueron de ocho juegos dirigidos, seis victorias, una igualada y una derrota, para un total de ocho partidos ganados, dos empates y un descalabro.Maradona, quien agradeció a sus jugadores por el esfuerzo realizado, por las concentraciones que les han impedido ver a sus esposas y a sus hijos, afirmó que su estadía en Dorados es un “volver a vivir dentro del futbol como técnico”, después de su aventura en Emiratos Árabes y de la salida del seleccionado de su país.Por otro lado, el subcampeón del mundo en ‘Italia 1990’ dio el visto bueno a la contratación de su compatriota Gerardo ‘Tata’ Martino como director técnico de la selección nacional mexicana.“Me parece ‘bárbaro’ –risas–. Me parece genial, el ‘Tata’ es mi amigo, yo jugué con el ‘Tata’ en Newells –Old Boys– y es una gran persona”, declaró. Lamentó que Martino haya sido contratado por México y no por Argentina.Fiel a su estilo, criticó a Lionel Scaloni y manifestó que no se debe creer el técnico de Argentina y querer ir al próximo mundial de futbol.“No, tú puedes ir al mundial de motociclismo, al de futbol no”, afirmó en alusión al entrenador interino de la albiceleste, a quien llamó un ‘jugador’ que quién sabe si tenga título para dirigir.Dentro de las opciones en la baraja para tomar la dirección técnica de Argentina, mencionó a Marcelo Gallardo, a Guillermo Barros Schelotto, a César Luis Menotti, a Ricardo Gareca y a Gustavo Julio Alfaro.“Pero pasamos a Scaloni, los argentinos estamos viviendo el mundo al revés”, finalizó.