Impera en Bravos seguridad de remontar

Culiacán, Sinaloa— Tranquilo después de la derrota por dos goles a cero ante Dorados Sinaloa en el juego de ida de las semifinales del Apertura 2018, Gabriel Caballero, director técnico de Bravos FC Juárez, afirmó que el panorama no le asusta, declaró que la eliminatoria está abierta y manifestó su optimismo en que el equipo saldrá adelante mañana en el Estadio Olímpico Benito Juárez en la vuelta y avanzará a la final por el título.“No me asusta, no me espanta perder el partido. Se van presentando diferentes circunstancias. Ahora tenemos la de perder, pero confío plenamente en el equipo, en los jugadores, en la calidad que con nuestra gente allá en Juárez va a haber otra situación”, enfatizó.Caballero Schiker asumió que en el juego de vuelta los Bravos son los obligados y tendrán que ganar por una diferencia de dos anotaciones.“Somos los obligados, tenemos que meter por lo menos dos goles, pero creo que así son las Liguillas”, expuso.Acerca del cotejo de ida mencionó que los Dorados de Sinaloa esperaron, de cierta manera, y aprovecharon las oportunidades para anotar.“Fue un partido difícil, un rival que si bien esperó de cierta manera, aprovechó las oportunidades, una pelota parada, error, tal vez de marcación –en el primer gol–, pero bueno, sabíamos que iba a ser así, que iba a ser difícil, una cancha difícil por el piso, pero tuvimos las –opciones– nuestras, no entraron”, mencionó.Caballero resaltó el trabajo de sus jugadores. “Igual el equipo hizo un gran esfuerzo y quedan 90 minutos, la verdad, es un resultado que no hubiéramos querido, pero creo que es totalmente levantable”, expuso.Resumió que el cotejo fue bueno, tanto para los Bravos como para Dorados, quienes marcaron la diferencia en el tanteador.“Creo que todo influye en un partido, la cancha, el rival, la afición, los estados anímicos que van variando en el transcurso del partido. De todas maneras, intentamos siempre jugar, tanto –Gabriel– Hachen como –Edy– Brambila hicieron cosas buenas, otras no salieron, pero, para mí, fue un buen partido de los dos equipos, donde uno metió los goles”, dijo.Manifestó que los Bravos generaron oportunidades para anotar, pero no tuvieron contundencia.“Opciones se presentaron y no estuvimos tan finos a la hora de definir y el partido está abierto. Tenemos que seguir mejorando, tenemos que mejorar algunos aspectos. Tenemos que corregir algunos errores como siempre lo hacemos y esperar de otra forma también el partido de local”, comentó.El timonel reiteró su confianza en la plantilla de jugadores que tiene para revertir esta situación adversa.“Confiamos en nuestro equipo, confiamos en lo que tenemos, confiamos en que va a ser un partido también difícil, pero diferente al que fue hoy –miércoles- y que los dos goles que tenemos de desventaja los vamos a conseguir”, declaró.