Ciudad de México.- Ayer quedó en claro que hay situaciones extracancha en la Selección Mexicana.Guillermo Cantú, secretario general de la FMF, aceptó que se adeudan primas a los jugadores que fueron parte del Tricolor durante Rusia 2018.El directivo dijo que el adeudo se debe a que la FIFA todavía no realiza los depósitos por la participación del representativo nacional en la pasada Copa del Mundo.“La FIFA no nos ha hecho el pago correspondiente a lo del Mundial, precisamente por eso ha sucedido lo que ha sucedido. Hemos tenido comunicación con los jugadores y nunca les hemos dejado de pagar”, comentó Cantú tras la llegada de la Selección Nacional luego de su gira por Argentina.El directivo realizó un balance sobre los duelos que sostuvo el Tricolor contra la Albiceleste.“Los resultados de la gira (dos derrotas) no fueron positivos en cuanto al marcador, pero hay lapsos interesantes del equipo durante el primer tiempo del primer partido y el segundo tiempo del segundo partido. Sacamos buenas conclusiones”, comentó.Cantú expresó que el objetivo de la Selección es conjuntar un equipo de experiencia y juventud, y descartó que existan jugadores borrados de cara al nuevo proceso rumbo a Qatar 2022.“Es importante tratar de ampliar la base de jugadores para que la elección sea mejor en un futuro cercano y a mediano plazo. Pensando también en este cambio generacional y la integración de jugadores con más experiencia.“Tenemos comunicación, pero no es lo mismo hablarles o mandarles mensaje, que visitarlos y sentarnos a hablar. Después del Mundial ellos tuvieron una pretemporada corta y eso siempre afecta”, sentenció.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.