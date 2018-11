Revive McGee

En un período de dos temporadas, JaVale McGee anotó un total de 141 puntos.Ha sido objeto de bromas y de la incomprensión en la NBA, ha pasado por muchas cosas y su carrera parecía estar más cerca del final que del despegue.En esos días oscuros, McGree siguió haciéndose a sí mismo la misma pregunta.“¿Habrá terminado todo?”.Ahora, la respuesta es obvia: No, no terminó. Al lograr avanzar rápidamente, parece que apenas está empezando.Está viviendo una vida que pocos en la NBA pueden experimentar.Ha hecho equipo con los mejores jugadores de esta generación –Kevin Durant, Stephen Curry, LeBron James.Ha ganado dos campeonatos, ha sido parte de los títulos consecutivos que ha obtenido Golden State en las dos últimas temporadas.Y ahora es el centro titular de los Lakers de Los Angeles y está teniendo la oportunidad de jugar una mayor cantidad de tiempo y ha incrementado sus números, por primera vez en casi una década.En su onceava temporada, McGee ha tenido básicamente un renacimiento en el basquetbol.“Jugué contra él en las dos últimas Finales de la NBA y quería que estuviera en este equipo porque sé lo que puede aportar”, comentó James, quien cabildeó ante los Lakers para contratar a McGee.“Es su nivel de energía, su habilidad en el aro y para protegerlo. Si uno no tiene eso en su equipo, no va a tener mucho. Tenemos que contar con jugadores con un alto cociente intelectual, y él lo tiene. Ésa es la razón por la que quería que JaVale fuera parte de este equipo”.Los números de McGee son mucho mejores en esta temporada que anteriormente.Aunque él confía en la idea de que ha ido mejorando.Lo que los Lakers le dieron fue una mejor oportunidad.Ésa es la diferencia. Y ciertamente es una de las razones por las que han logrado un récord inicial de 10-7, y han ganado seis de los últimos siete partidos.El promedio de 36 minutos de McGee durante su carrera han sido marcadamente similar: Nunca han sido menores de 13.1 puntos durante una temporada completa, la mayoría de las veces entre 15 y 18 puntos por cada 36 minutos de juego.Sin embargo, esos números han aumentado en este año, debido a que en realidad está jugando más tiempo –los Lakers lo colocaron como titular y lo utilizaron aproximadamente 25 minutos por noche, y él está respondiendo con promedios de 13.4 puntos, 6.6 rebotes y 2.6 bloqueos por partido. Está demostrándoles a todos lo que James vio en las Finales de la NBA en los dos últimos años.“Él pudo haber dicho, contraten a alguien más”, comentó McGee.“Yo creo que eso es como una sensación reconfortante, una manera de aumentar la confianza, sabiendo que uno va a estar en una situación que era deseada como una opción y que uno realmente quería”.Fuera de la cancha, McGee es una persona muy diferente –y muy reservada.No utiliza mucho las redes sociales, prefiere mantener un círculo más cerrado, muy pequeño y cercano de amistades.Compone música en su computadora y piensa seriamente convertirlo en una vocación.Es devoto de la filantropía, ha construido algunos pozos para proporcionarle agua limpia a parte de Uganda.Aunque la ironía es que McGee es nativo de Flint, Michigan, un lugar que ha estado lidiando con una crisis de agua limpia desde el 2014 –aunque sus esfuerzos en Uganda son casuales, ya que él empezó con esos proyectos antes de que la situación en Flint fuera conocida.“Es una experiencia aleccionadora”, comentó McGee. Este deporte, también ha sido suficientemente aleccionador para él.En las temporadas del 2013 al 2015, cuando estuvo jugando con problemas relacionados con una fractura por estrés en la pierna izquierda, se preguntó si su carrera terminaría prematuramente.

