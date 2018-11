Espera Dimel regresar a la victoria con sus Mineros

Dana Dimel, entrenador en jefe del equipo de UTEP, dijo que la derrota de la semana pasada ante Southern Miss debe quedar en el olvido y espera tener un buen fin de semana mañana para que los Mineros cierren con un triunfo la temporada 2018 del futbol americano colegial.“No puedes dejar que eso sea un contratiempo. Obviamente estamos decepcionados con el rendimiento que tuvimos en la primera mitad”, declaró Dimel en relación a las cuatro intercepciones que sufrieron nada más en el primer cuarto y una más en el segundo del partido contra Southern Miss.Sin embago Dimel prefiere ver el lado positivo de esa derrota y por eso destaca que en su primer año puede decir: “muy bien, los chicos respondieron y jugaron mejor en la segunda parte. WKU quería ganarnos lo más feo que pudieran, así es que estuve contento con esa parte del juego”.El entrenador de primer año agregó que de la manera como jugaron esa primera mitad la semana pasa no es como han jugado el resto de la temporada y fue algo que obviamente lo desanimó.“Tienes que ser sincero con esa parte, pero respondimos en la segunda mitad y creo que eso fue bueno. Ahora, creo que el desafío para nosotros es tener un buen fin de semana este sábado”.En relación a quién será el mariscal de campo titular, Dimel declaró que aún no tomaban la decisión y todo dependerá de cómo continúe la recuperación de Kai Locksley, quien se vio mucho mejor en las prácticas al inicio de la semana.Dimel dijo que si ve a Locksley como ha estado en los últimos partidos, en los que prácticamente no pudo moverse y lanzar la bola en la manera y con la precisión que desean, entonces iniciarán con Brandon Jones como titular.“Creo que Kai ha estado mejorando tanto, que cuando está sano, nos da más ventajas competitivas que Brandon. Pero esa brecha se está cerrando con seguridad. No hay duda al respecto”.

