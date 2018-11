Cierra Tri 2018 con históricas derrotas

Ciudad de México—México cerró su año con calamidad, sumido en su peor racha de derrotas en 66 años y sin trascender más allá de lo que tenía planificado en el Mundial de Rusia.Ahora, la inminente llegada del técnico argentino Gerardo Martino al banquillo de la selección se presenta como un paliativo para sus males.El martes en la noche, el Tri sucumbió 2-0 ante Argentina en el segundo de sus dos amistosos que disputó como visitante ante la Albiceleste. El primero de los ensayos se saldó con un idéntico marcador.Así se despide el entrenador interino Ricardo Ferretti, quien dirigió los últimos seis encuentros de México en relevo del colombiano Juan Carlos Osorio.Osorio completó su ciclo con derrotas ante Suecia (3-0), en el último partido de la fase de grupos de la Copa Mundial, y luego perdió ante Brasil (2-0) por los octavos de final. Fue la séptima vez consecutiva que México quedó fuera en esa instancia de un Mundial.Sumando los resultados con Ferretti, México acumula siete derrotas en ocho encuentros, su peor racha desde que hilvanaron la misma cantidad entre junio de 1950 y abril de 1952.Por si fuera poco, el Tri no anotó goles en seis de esos ocho partidos."Yo me siento tranquilo y bien, he buscado hacer el trabajo que me encargaron", dijo Ferretti, uno de los entrenadores más laureados del país con seis títulos ganados con tres clubes diferentes. "Los resultados obtenidos no fueron los deseados por nosotros, pero tenemos que hacer un análisis para que el próximo director técnico pueda sacar provecho de estos seis partidos que se jugaron".¿Cuál fue la orden que la dirigencia impartió al "Tuca" Ferretti?Fue renovar a la plantilla de cara al Mundial de Catar 2022. El entrenador brasileño procedió a descartar a jugadores que fueron la base en las últimos tres mundiales como Andrés Guardado, Javier Hernández, Héctor Moreno, Héctor Herrera y Giovani Dos Santos, dándole sitio a una nueva camada que en varios momentos de los seis encuentros demostró que le falta rodaje internacional."Es una preocupación de todos, por eso la posibilidad de jugar estos partidos (fuera de casa) ayuda", dijo Ferreti, actual técnico de Tigres en la liga mexicana. "En estos dos encuentros en Argentina los jugadores se dan cuenta que no están en zona de confort como la mayoría de los partidos amistosos que se tenían. No sabemos disputar estos partidos con toda la intensidad y esperemos que estos nuevos talentos que tenemos, sigan teniendo la oportunidad y que además salgan más jugadores".La mayoría de los encuentros amistosos de México se escenifican en Estados Unidos, donde tiene un acuerdo con la empresa Soccer United Marketing desde 2002. Aunque técnicamente no es local, los partidos son disputados en estadios donde usualmente una mayoría de aficionados mexicanos ocupan las gradas.Varios analistas han advertido que esa práctica es una de las razones que impide el crecimiento del jugador mexicano, que sólo enfrenta entornos complicados cuando va de visita en las eliminatorias mundialistas."Es un tema que hemos platicado y que mucha gente lo sabe, la problemática que tienen nuestros futbolistas. En todas las etapas de la selección nacional mencionamos siempre lo mismo, que tenemos una buena camada y de repente nos topamos siempre con lo mismo", añadió Ferretti. "Hay buenos jugadores pero para lograr lo que se pretende, el nivel y roce internacional, tienen que aumentarse mucho más".Tras la negativa de Osorio para mantenerse en el banquillo, los dirigentes iniciaron una búsqueda de su nuevo entrenador.Todo apunta en dirección del ”Tata" Martino, quien acaba de ser consagrado como el Entrenador del Año en la MLS por su papel con el Atlanta United, que se alista a disputar la final de la Conferencia del Este de la liga estadounidense.En caso que se confirme la llegada de Martino, sería el entrenador de más alto perfil de la selección mexicana desde que el sueco Sven-Goran Eriksson tomó el cargo en el 2008 luego de dirigir a Inglaterra.Martino, quien dirigió a la selección de Argentina y al Barcelona, ya anunció que no seguirá en su cargo para la próxima temporada y el anuncio oficial de su llegada podría darse en los primeros días de diciembre, cuando expira su acuerdo.Ferretti se abstuvo de comentar sobre Martino al señalar que aún no hay un anuncio oficial.“Lo conozco, es un gran tipo, pero no entiendo por qué me pregunta sobre él", declaró Ferretti. “Que es candidato es una cosa, pero no tiene nada firmado. Yo te platicaré de Martino como un ser humano que conozco, pero no es el técnico de la selección".