Se cuestionan unos a otros jugadores de las Águilas

Filadelfia— La responsabilidad se ha convertido un tema recurrente en el vestuario de las Águilas de Filadelfia.El equipo dependió de una sólida hermandad y camaradería para sobreponerse a mucha adversidad y ganar el Super Bowl por primera vez en la historia de la franquicia la temporada anterior. Ahora, los jugadores se preguntan si sus compañeros tienen suficiente motivación y deseo.La semana pasada el centro Jason Kelce dijo que “había un mucho mayor nivel de responsabilidad desde un punto de vista de la cohesión” del equipo en 2017.El martes, el safety Malcolm Jenkins señaló que “el comportamiento del equipo en realidad me molesta”, en referencia a la derrota reciente por 48-7 ante los Santos.El entrenador en jefe Doug Pederson y el mariscal de campo Carson Wentz respondieron ayer de diferentes maneras a los comentarios de Jenkins.“Hablo un poco sobre la responsabilidad de lo que se dice, y creo que algunos de sus comentarios están dirigidos a él mismo”, declaró Pederson sobre Jenkins. “Él será responsable por eso. Y creo que de alguna manera envía un mensaje a todos. Todos estamos sujetos a un estándar más alto, y eso comienza conmigo. Me apoyo bastante en el liderazgo de este equipo y pido que si ven algo, respondan. No creo que se lo esté dirigiendo a una persona en particular. Creo que es un todo, es un grupo, y todos necesitamos intensificar nuestro juego”.Jenkins fue vencido por Alvin Kamara para una recepción de anotación de 37 yardas, en cuarta y siete, durante el último cuarto cuando los Saints ya ganaban por 31 puntos. El safety mostró los dedos medios de sus manos en dirección a su exentrenador, Sean Payton. Luego azotó su casco contra la superficie en la banca.Wentz estaba visiblemente frustrado luego que le interceptaron un envío al inicio del encuentro. Lanzó un golpe al aire mientras caminaba hacia la banca.“Todos tenemos muchísimo respeto por su opinión y por cómo ve las cosas, y todos vemos las cosas un poco diferente”, expresó Wentz sobre Jenkins. “Lo que dije después del partido es que no seremos un equipo que se rinda. No seremos un equipo que se quede en el suelo. Hay algo que podemos ver en los videos sobre cómo manejamos nuestro lenguaje corporal y diferentes cosas como esa, incluido yo mismo, y eso no es característico de quiénes somos. Depende realmente de los líderes, Malcom, yo y otros líderes seguir responsabilizando a todos y seguir conectándonos”.Las Águilas (4-6) han perdido dos partidos en fila. Tratarán de cortar una racha de tres derrotas consecutivas en casa el domingo, cuando reciban a los Gigantes de Nueva York (3-7).

