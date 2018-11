El impacto del 'Pelusa'

Culiacán, Sinaloa—El ‘efecto Maradona’ en Dorados Sinaloa, tras su llegada al conjunto, no se ha dado sólo en el aspecto deportivo, también ha impactado en mejores entradas al Estadio Banorte y en la venta de playeras.Desde su arribo al club, en septiembre anterior, la playera del 10 de Dorados, con un costo de 200 pesos, ha tenido una buena demanda por los aficionados al conjunto en los puntos de venta establecidos a las afueras del inmueble.Aunque sólo está disponible en tallas grandes, para adultos, Amalia Sánchez, quien se dedica a la venta de playeras desde hace más de diez años, comentó que desde la llegada de Maradona al club, las ventas aumentaron, aunque no dio a conocer cantidades.“Sí, ha habido un poco más de venta. Antes no vendíamos nosotros esa playera grande, ya desde que él llegó, empezaron a meter la playera grande y sí, se ha vendido”, declaró.Señaló que por igual, tanto mujeres como hombres adquieren la camiseta del 10 y el apellido del campeón mundial en ‘México 1986’ en los dorsales.“NO CREÍAMOS EN MARADONA”: TorresLuis Torres, quien desde hace 10 años asiste frecuentemente a los partidos de Dorados Sinaloa, comentó que la afición del ‘Gran Pez’ simplemente no creía en él.“El anterior entrenador Francisco Ramírez, al empezar los estaba llevando por buen camino, pero de repente empezaron a caer en un bache. Anunciaron la llegada de Maradona que no creíamos que se fuera a hacer porque Maradona es una figura internacional y tampoco creíamos en él porque había dirigido a varios equipos y los había llevado al fondo, no había tenido un triunfo como entrenador”, afirmó.Indicó que poco a poco y gracias a los buenos resultados obtenidos que tienen a los Dorados en semifinales, Maradona se ganó a los aficionados al futbol de esta ciudad.A la vez, ha motivado y estimulado a los jugadores de Dorados y lo consideró un ángel.“Creo que el secreto de Maradona es que también les inyecta parte de la personalidad que tiene y que fue campeón del mundo. En el aspecto futbolístico, como persona y como jugador les inyecta ánimo en el vestidor, les hace regalos creo, que un relojito, unos tenis y se ha visto que dentro del vestidor hay más amistad, hay más compañerismo y hay más fortaleza, como que es un ángel Maradona, los angeliza en el futbol para que el equipo siga adelante y yo pienso que le van a dar batalla a Bravos, que es el equipo principal”, declaró.Anticipó que de vencer a los Bravos, los Dorados serán campeones del Apertura 2018.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.