El Azteca no preocupa a jugadores

Ciudad de México—El estado del césped del Azteca no es un asunto menor, pero tampoco es algo que preocupe demasiado a los jugadores de Cruz Azul."Sí y no, porque no es algo que nos compete a nosotros, podemos entrenar aquí de una forma, vamos al Azteca y cuando jugamos de visita es otro pasto."Creo que el futbolista tiene la capacidad de adaptarse a las circunstancias, y si en algún momento el campo llega a influir en alguna lesión o en el cuidado de cada uno, creo que sí debería tratarse el tema", dijo el defensor Igor Lichnovsky.Los compañeros del chileno coinciden en que, si bien el pasto no está en condiciones óptimas, no es algo que les quite el sueño y eso no les ha impedido sacar buenos resultados."Estamos acostumbrados a jugar en donde nos toque jugar y, bueno, creo que la cancha nunca ha sido pretexto, pero obviamente teniendo una cancha mejor es más fácil jugar", aseguró José Madueña.Hasta ahora, los jugadores no tienen conocimiento de un posible cambio de sede para la Liguilla, y prefieren dejar que sean los dirigentes quienes decidan.