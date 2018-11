Cae México en Final del Premundial

Estados Unidos—La Selección Nacional no pudo proclamarse campeona de la Concacaf en la categoría Sub 20, pues le faltó empaque y perdió 2-0 frente a Estados Unidos, que resultó el mejor en este torneo clasificatorio.Para México fue una pesadilla porque a lo largo del partido nada pudo hacer para evitar la debacle y tampoco para emparejar las acciones, ya que el cuadro dirigido por Tab Ramos jugó con mucho orden, cerrando espacios y maniatando al rival.Estados Unidos abrió el marcador al minuto 16', por conducto de Alex Méndez, canterano del Galaxy que en enero emigrará a la Bundesliga para jugar con el FC Freiburg.El delantero tomó la pelota desde fuera del área y dejó sin oportunidad al arquero Carlos Higuera.Aunque el Tri esperaba mejorar para la parte complementaria, una vez más descuidaron la marca del habilidoso Méndez, mexicoamericano que decidió defender los colores de las barras y las estrellas, y al minuto 50 llegó el 2-0, con el que prácticamente aniquilaron a los pupilos de Diego Ramírez.Méndez nuevamente tomó desprevenida a la zaga y luego de aprovechar un pase de Paxton Pomykal, hizo el gol.El cuadro nacional comenzó a sufrir al no encontrar la forma de abrir espacios y el juego ríspido apareció, por lo que el árbitro del encuentro, Ivan Barton, comenzó a despachar tarjetas amarillas para Roberto Meraz, Diego Lainez y Gilberto Sepúlveda.El Tricolor juvenil dejó muchas dudas sobre su accionar en este Premundial, ya que cuando lo apretaron rivales de mayor calidad sufrió para encontrarse en la cancha.El resultado solo le pega en el orgullo a la Selección, ya que previo a este encuentro había logrado su clasificación para el Mundial de Polonia 2019.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.