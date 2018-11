A agrandar la racha

Nueva Orleans— Los fanáticos de los Santos tendrán en el Día de Acción de Gracias una nueva oportunidad para mostrarle a Drew Brees toda su gratitud por los múltiples momentos memorables y triunfales que les ha dado.Inmersos en una racha de nueve victorias, la más larga en la actualidad en la NFL, los Santos (9-1) tendrán a sus archirrivales Halcones de Atlanta (4-6) de visita en Nueva Orleans, así que los fanáticos no van a estar dormitando en el Superdome, independientemente de cuánto pavo hayan comido.La jornada festiva depara otros dos choques entre rivales de división. Los Pieles Rojas de Washington visitan a los Vaqueros de Dallas, en un duelo clave dentro de la lucha por el título en el débil Este de la Conferencia Nacional. En el comienzo de la jornada, los Osos de Chicago visitan a los Leones de Detroit.Unas 13 temporadas después de que Brees aceptó el desafío de resucitar a la franquicia atribulada en una ciudad devastada por desastres, su nivel de juego parece mejor que nunca.Brees, de 39 años, se encamina a eclipsar su propio récord de efectividad de pases completos en una temporada, de 72%. Su proporción entre pases de anotación y envíos interceptados es de 25-1. Y los Santos, que tienen un promedio de 37.9 puntos por partido, amenazan con anotar más en la temporada que cualquier otro equipo en la historia de la NFL.“Ha sido uno de los rivales más difíciles de enfrentar todos estos años”, dijo el entrenador de los Halcones Dan Quinn, quien se mostró particularmente asombrado por la precisión y temple de Brees. “Está mejor que nunca. Lo ha hecho durante mucho tiempo, pero yo diría que ahora está en su plenitud”.Con el lujo de tener una línea ofensiva sólida y un juego terrestre fuerte –aparte de jugar con muchas variantes– Brees ha podido lanzar selectiva y eficientemente. También se benefició del grandioso año del receptor Michael Thomas, pero el domingo demostró durante el partido contra Filadelfia –una victoria por 48-7– que puede conectar de forma prolífica con otros compañeros más jóvenes.“Hay mucho que hablar sobre la experiencia”, dijo Brees con una sonrisita mientras repetía una vieja expresión que prioriza la sabiduría sobre la juventud y la destreza.Al mediodía, los Leones y los Osos se medirán por segunda vez en 12 días. Chicago (7-3) ostenta cuatro victorias en fila, pero podría carecer de Mitchell Trubisky, su quarterback titular, por una lesión en el hombro derecho.Ello significa que Chase Daniel, quien apenas ha jugado en la NFL desde 2014, podría conducir el ataque de los líderes del Norte de la Nacional.“Estamos en una semana corta. Independientemente de eso, no hay mucho que podamos hacer. Lo bueno de tener a un tipo como Chase, sin importar cómo vamos, es que yo fui el entrenador de mariscales de campo de Chase en Kansas City durante tres años”, recalcó el estratega de Chicago, Matt Nagy. “Así que lo conozco y él me conoce”.Detroit (4-6) se encuentra a la mitad de una estadía de tres duelos en casa, que comenzó con un triunfo sobre Carolina el fin de semana.

