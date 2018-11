Maradona 'no juega'

Ajeno a sentimentalismos y entornos, Rodrigo Prieto, delantero del FC Juárez, escuadra marcada como favorita al título del Apertura 2018, quiere derrotar y dejar en el camino a Dorados Sinaloa, el equipo en el que jugó en dos etapas distintas y con el que ascendió a Primera División en el Clausura 2015, uno de tres ascensos que tiene en su carrera futbolística.“Un club en el que nos fue muy bien, la verdad hicimos grandes cosas allá, pero eso ya quedó en el pasado. Tengo muchas ganas de ganarle y ansiosos porque ya sea el partido y vamos con todo, a tope”, afirmó.Enfático, Prieto Aubert se abstrajo del ambiente que rodea a esta eliminatoria por la presencia en el banquillo sinaloense de Diego Armando Maradona.“Eso sí, claro, genera mucha expectativa, estamos conscientes de eso, pero esto es futbol y es Dorados contra Juárez, no es Maradona contra Juárez. Estamos pensando en el equipo de Dorados y eso ya sale sobrando”, resaltó.Rodrigo destacó que en Culiacán, Sinaloa, los Bravos, los mejores visitantes en el torneo regular, continuarán con el mismo estilo de juego e intensidad que han mostrado, estarán muy atentos y concentrados y tratarán de sacar un buen resultado.“Es muy importante, son partidos de 180 minutos. No se decide todo allá, pero queremos traernos un buen resultado y cerrar bien acá en casa”, mencionó.Víctima de Bravos FC Juárez en las semifinales del Clausura 2017, cuando dirigía a Dorados Sinaloa, el entrenador Gabriel Caballero, quien se declaró admirador de Maradona, volverá esta noche al Estadio Banorte, la casa del ‘Gran Pez’ con una sola idea: ganar.“No sé cómo es como trabaja –Maradona–, cuál es su forma, pero hablo en lo estrictamente futbolístico como jugador. Es una persona a la que respeto mucho, que admiré, que admiro por lo que fue, por lo que hizo, pero, bueno, eso es parte de como hay otros técnicos que también siento lo mismo. De todas maneras, eso es al margen porque después, lo único que nos queda es ganar”, externó.Caballero Schiker manifestó que uno de los factores que pueden definir la eliminatoria a favor del FC Juárez es que la escuadra local es la de mayor calidad en el Ascenso MX.“Primero, yo considero que nuestro equipo tiene mucha calidad. Tiene más calidad que los demás, que, a veces, se pueda reflejar abultadamente o hasta perder, no significa que no piense lo mismo”, manifestó.En estos juegos de 180 minutos expresó que nada se define en el partido de ida y tampoco hay que tratar de finiquitar la eliminatoria en el juego uno porque se corren riesgos de quedar fuera y subrayó que la Liguilla es de detalles, por lo que deberán estar muy atentos en todo momento.Acerca de los Dorados destacó que cerraron muy bien el torneo, encontraron un equilibrio defensivo que, al principio, no tenían, han sido certeros y efectivos a la hora de atacar.Caballero comentó que como siempre sucede en todo juego, es imposible no cometer errores.“Errores siempre van a haber, a veces te pasan factura y a veces no, lo que hay tratar que no te pasen factura, pero errores, imposible, no hay equipo perfecto”, señaló.Producto del choque contra U de G, varios jugadores de Bravos resultaron con golpes, pero confió en que estarán listos para esta noche.