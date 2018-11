Apuntan a Pieles Rojas

Frisco, Texas.- El año pasado, a Ezekiel Elliott le quedaban cinco partidos por ver desde fuera después que los Vaqueros de Dallas perdieron en Atlanta al inicio de la suspensión por seis partidos que tuvo el destacado corredor, debido a alegatos de violencia doméstica.Después de jugar un papel muy importante al colaborar para que los Vaqueros entraran de lleno a competir por el Este de la Conferencia Nacional con una victoria contra los Halcones, Elliott volverá a intervenir para tratar de que vuelvan a participar en los playoffs y evitar que la temporada se desplome sin el campeón de acarreos de la NFL del 2016.“No podemos perder esta oportunidad. No podemos perder la manera en que salimos a jugar y en la que trabajamos cada día. No queremos ser derrotados ni dejar de competir los domingos”, comentó Elliott después de la victoria que consiguieron por marcador de 22-19 sobre los Halcones.“Tenemos que seguir avanzando”.Es toda una racha de dos partidos la que impulsa a Dallas, que tiene un récord de 5-5: dos victorias como visitantes sobre los dos últimos participantes en el Super Bowl de la Conferencia Nacional, antes de los cuales, los Vaqueros no habían ganado fuera de casa, aunque estuvo en duda su participación en los playoffs desde la mitad de la temporada.Este jueves, el Día de Acción de Gracias, se enfrentarán a Washington, que tiene un récord de 6-4, estando en juego el liderato de la División.“Ésa es una razón de mucho peso por la que tenemos que apreciar que este equipo haya cerrado filas y que estemos en donde estamos en este momento”, comentó Jerry Jones, el dueño y gerente general del equipo.“Los Vaqueros y los Pieles Rojas no siempre jugamos por un título, pero hasta cierto grado, vamos a jugar por eso el Día de Acción de Gracias”.En ambas victorias mostraron series ganadoras cuando les empataron en el cuarto período –primero en contra de Filadelfia, los campeones defensores.De hecho, los Vaqueros respondieron a dos empates en anotaciones en el último período en contra de las Águilas.Elliott consiguió dos de sus cinco partidos de 100 yardas en acarreos y en total logró 388 yardas desde la línea de golpeo, además de tres anotaciones en las victorias sobre las Águilas y los Halcones.En lugar de preguntarse qué harán sin ese tipo de producción, los Vaqueros están teniendo una creciente confianza en la línea ofensiva que finalmente está absorbiendo los cambios y los beneficios residuales del nuevo receptor número 1, Amari Cooper, adquirido a través de una negociación cuando Dallas tenía un récord de 3-4, durante su semana de descanso.“Hemos hablado acerca de eso durante un par de semanas”, comentó el mariscal Dak Prescott.“Hemos observado la manera como los equipos están jugando contra nosotros y la manera como están viendo a Amari además de ajustar sus marcaciones, eso nos ha generado cosas favorables. La línea ofensiva está haciendo un gran trabajo al aprovechar eso. Ezekiel está encontrando huecos y haciendo que fallen nuestros contrincantes”.

