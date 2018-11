En la memoria eterna

Emotiva y sublime como cada 20 de noviembre desde 1986, la trigesimotercera ceremonia de entronización del Salón de la Fama del Deportista Juarense marcó la entrada al ‘Recinto de los Inmortales’ de seis nuevos huéspedes: Marcela Sarabia, César ‘Cobrita’ Soto, Héctor ‘La Bomba’ Pérez, Ricardo ‘Bacatete’ Fernández y el fallecido periodista Guillermo Terrazas Villanueva.La noche se caracterizó por los sentimientos a flor de piel que fluyeron en los distinguidos y que se reflejaron en sus rostros.Imborrable para los inducidos, la memorable fecha empezó temprano con su participación en el desfile del 20 de noviembre, en el aniversario 108 de la Revolución Mexicana.Por la noche, los protagonistas de la ceremonia acudieron a la entronización en compañía de familiares, amigos y seres queridos.La primera en develar su placa fue Marcela Sarabia, exatleta de Indios UACJ, quien representó a México en distintas justas de corte internacional como el Campeonato Iberoamericano en Lisboa, Portugal, en 1998, quien anoche se reunió y tomó la foto del recuerdo con el entrenador Cosme Rodríguez.“Siento mucha felicidad, se lo dedico a mi padre que ya no está conmigo, a mi familia y muchas gracias a todos los que votaron por mí”, afirmó.Único campeón mundial surgido de esta ciudad, título que logró el 15 de mayo de 1999, en El Paso Texas, donde venció al filipino Luisito Espinosa, César ‘Cobrita’ Soto, quien impuso récord de 500 mil personas en el primer pleito contra Espinosa en Manila, Filipinas, en 1996, no cabía de felicidad en el lugar.“Gracias a Dios, agradecidos a todos los medios periodísticos, aquí, a los miembros del Salón de la Fama por haberme elegido. Gracias, estoy muy contento y muy orgulloso”, apuntó.Agustín ‘Tin’ Ávila, basquetbolista juarense que brilló con los Dorados de Chihuahua, con la selección nacional y estuvo a punto de ir a los Juegos Olímpicos ‘México 1968’, el que más porra llevó, afirmó: “enormemente feliz, con una gran emoción y orgulloso de formar parte de este ‘Nicho de los Inmortales’. Gracias a los que manejan el Salón de la Fama y sobre todo, gracias a mi pueblo juarense”, expresó.Norma Angélica Terrazas, hija del extinto periodista Guillermo Terrazas Villanueva y conductor de la ceremonia de entronización por más de 30 años manifestó con voz entrecortada: “muy feliz, muy muy orgullosa y agradecida por el nombramiento que le hicieron a mi papá”.“Es un sentimiento muy importante, muy agradable, no hay palabras, realmente”, dijo ‘Bacatete’ Fernández, campeón con Indios de Ciudad Juárez en 1996 como manager y en el 2000, como coach de la tribu.Tres veces campeón estatal, dos con Ciudad Juárez y una con Manzaneros de Cuauhtémoc, ‘La Bomba’ Pérez no escapó a la emotividad de la noche.“Al momento de que están platicando los logros que hace uno a través de los años se siente uno muy contento y lo alienta a uno a seguir adelante. Se siente muy bonito que a uno lo reconozcan por todos los méritos de la vida y gracias a Dios se vieron culminados, pero hay que seguir adelante todavía”, declaró.La presencia de atletas olímpicos como Genaro Rojas así como Antonio Durán, único boxeador mexicano con dos Juegos Olímpicos en ‘Tokio 1964’ y ‘México 1968’, el ex arquero Eduardo ‘Lalo’ Fernández, campeón con Chivas Rayadas del Guadalajara y seleccionado nacional en la época de César Luis Menotti, al igual que del nadador Luis Porras, dieron realce a la ceremonia.Igualmente, los entronizados Francisco ‘Tren’ Guzmán (carreras pedestres), Víctor ‘Teco’ Flores (softbol y beisbol), Fernando Gutiérrez (coach basquetbol) y Ángel ‘Pompis’ González (basquetbol), ‘Nayo’ Reynolds, hijo del legendario bolichista Tito Reynolds, Jesús Mota y Pedro Varela, entre otros.

