Sufren Soles primera derrota

El equipo Soles de Ciudad Juárez no salió bien librado en su visita a Huatabampo, al sufrir su primera derrota de la temporada en la Liga TDP.La escuadra fronteriza esta vez no pudo descifrar la estrategia rival y, por la mínima diferencia, perdió el invicto en el jornada siete.En el duelo que se llevó a cabo en la Unidad Deportiva Baldomero Almada, el primer tiempo estuvo lleno de tensión. Ambos equipos pelearon cada balón, generando ocasiones de peligro en las porterías, pero sin lograr horadar el arco contrario.Luis Alberto Moreno, delantero de Huatabampo, fue quien hizo la única anotación del partido, al minuto 75 de acción, con lo que le dio la victoria al conjunto local y las tres unidades en disputa.En la misma séptima fecha de la liga, el equipo Bravos de Juárez derrotó de visitante 3-0 a Toros.La Tribu no pudo rescatar un punto en su visita a Guaymas, al perder 2-1 ante el representante sonorense.Cobras Premier, el cuarto equipo juarense, sigue sin levantar y por marcador adverso de 1-2 volvió a perder en casa, ahora ante Héroes de Caborca.Con estos resultados, Bravos es quien se ubica en la cima del grupo 13, con una cosecha de 17 puntos, producto de cinco triunfos y dos igualadas.Soles ocupa la segunda posición con una conquista de 16 unidades, gracias a una marca de cuatro victorias, dos empates y un descalabro. Es seguido de Xoloitzcuintles, conjunto al que enfrentará el viernes 23 de noviembre, en la jornada ocho, en Hermosillo.La última vez que ambos equipos se midieron, Xoloitzcuintles se impuso a los juarenses.

