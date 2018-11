Obtienen Yanquis a James Paxton

Nueva York.- James Paxton pasó los primeros dos meses de la temporada de 2016 en las Ligas Menores, luego que un pésimo entrenamiento de pretemporada derivó en que se le relegara.Cuando regresó a las Grandes Ligas, rápidamente emergió como el as de los Marineros, y ahora los Yanquis esperan que pueda reforzar la débil rotación, uno de los factores que incidieron en la derrota de Nueva York ante Boston en la Serie Divisional de la Liga Americana. Los Yanquis adquirieron al zurdo de 30 años, procedente de Seattle, a cambio del cotizado prospecto Justus Sheffield y otros dos peloteros de las Menores.“Creo que encajaré perfectamente. Parecen muy comprometidos a ganar, y yo también”, dijo Paxton.Nueva York envió al zurdo Sheffield a los Marineros junto con el derecho Erik Swanson y el jardinero Dom Thompson-Williams.Paxton cumplió 30 años el 6 de noviembre y tuvo una foja de 11-6 con efectividad de 3,76 en 28 aperturas la temporada pasada, incluida una apertura de 16 ponches contra Oakland el 2 de mayo y un sin hit en Toronto seis días después. Ponchó a 208 y concedió 42 bases por bolas en 160 entradas y un tercio –lo máximo en su carrera–, con 23 jonrones aceptados.Paxton tiene marca de 41-26 en seis campañas dentro de las Mayores, con seis viajes a la lista de lesionados en los últimos cinco años.“Sigo tratando de trabajar para estar sano durante una temporada completa”, mencionó Paxton. “Todas las lesiones que he tenido no han vuelto a ocurrir. He aprendido cómo asegurarme que esas cosas no sucedan otra vez a través de ejercicio o lo que sea”.

