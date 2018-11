Con Pulisic como capitán, cae EU ante Italia

En su último enfrentamiento como entrenador del equipo de soccer de Estados Unidos, Dave Sarachan le entregó al astro Christian Pulisic, de 20 años, la banda de capitán que se pondría en el brazo, por primera vez, para encabezar la alineación más joven que ha tenido el equipo estadounidense desde que se tiene registro.Matteo Politano anotó su primer gol internacional en el minuto 4 de la segunda mitad, para que Italia derrotara a Estados Unidos por marcador de 1-0 en el partido de exhibición que se efectuó anoche en Genk, Bélgica, Pulisic se convirtió en el capitán más joven en la historia moderna del equipo estadounidense.El entrenador Bruce Arena renunció después de la derrota que tuvieron ante Trinidad y Tobago en octubre del 2017 que dio por terminada la racha estadounidense de siete apariciones consecutivas en la Copa Mundial y fue reemplazado de manera interina por Sarachan, su principal asistente.Debido a que la Federación de Soccer de Estados Unidos se reestructuró bajo el nuevo presidente Carlos Cordeiro, la transición de Sarachan a una alineación más joven logró que los estadounidenses obtuvieran tres victorias, cinco derrotas y cuatro empates en 12 partidos de exhibición.Romain Gall, el mediocampista de 23 años, se convirtió en el vigésimo tercer jugador en hacer su debut bajo la dirección de Sarachan, reemplazando a Pulisic en el minuto 83.“Fue mi último partido. No me lo han dicho, pero es evidente que va a haber un cambio en el futuro cercano”, dijo Sarachan.“Al hacer un recuento de los partidos que hemos jugado, de los jugadores que hemos elevado a este nivel, lo que hemos aportado, estoy seguro que eso va a rendir dividendos al paso del tiempo. En lo que a mí se refiere, creo que cuando llegue la siguiente persona, ellos van a tener un gran inicio y eso me hace sentir bien”.El nuevo gerente general de Estados Unidos, Earnie Stewart, ha dicho que el nuevo entrenador será contratado a finales de este año, y que Greg Berhalter, entrenador del Columbus Crew, es el favorito.Ante Costa Rica en amistoso en febreroChicago.- Estados Unidos enfrentará a Costa Rica en un partido amistoso el 2 de febrero en el estadio Avaya Stadium en San José, California.El partido, anunciado ayer, será el segundo con el nuevo técnico de la selección estadounidense tras una concentración que comenzará a inicios de enero en Carson, California. Aún no se ha anunciado el rival del primer partido.Dave Sarachan ha fungido como técnico interino desde la renuncia de Bruce Arena en octubre de 2017, después del fracaso de no conseguir la clasificación al Mundial de Rusia.

