Avanza Tri Femenil en Mundial Sub-17

México se clasificó a los Cuartos de Final del Mundial Sub 17, luego de empatar 1-1 con Japón, en un duelo de mucha tensión donde las dirigidas por Mónica Vergara tuvieron que remar contracorriente.El Tri inició con mucha confianza, tocando el balón desde los primeros minutos, buscando no cederle terreno al cuadro asiático que intentaba tener mayor posesión con toques cortos.Natalia Mauleón y Allison González fueron quedándose sin balones y la situación se les complicó cuando apenas iban 3 minutos de juego.Kinoshita no perdonó al 40', cuando prendió el balón desde fuera del área para vencer a la portera mexicana que por más que se lanzó hacia su derecha, no pudo detener el esférico y se decretó el 1-0.Tuvo que venir el descanso de medio tiempo para que México pudiera recomponerse anímicamente.Aunque las integrantes del Tri se notaba desesperadas, no dejaban de buscar el arco enemigo.Luego de una mala salida de la arquera nipona, apareció Alison González, jugadora de Tigres para rematar con la cabeza y anotar el 1-1 al 64'.Esta anotación le llegó en un gran momento a la escuadra nacional, pues para entonces Brasil goleaba a Sudáfrica y solo el empate podría poner al Tri en la siguiente fase.México tuvo una opción más para sacar el triunfo, pero Alison mandó su disparo a un costado del arco asiático.A 10 minutos del final, la portera mexicana Jaidy Gutiérrez soltó en el balón en el área y le metió tremendo susto a sus compañeras, que terminaron por agradecer la falla de Morita.El Tri quedó con los mismos 5 puntos que las asiáticas en el Grupo B, pero es segundo por la diferencia de goles.México espera a Ghana o Nueva Zelanda para el enfrentamiento de Cuartos de Final.

